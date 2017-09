Grüne Mitte: Das sind Betzlers Pläne

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Firma Betzler Development GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, vertreten durch den Architekten Florian Betzler, hat vom Bauauschuss den Zuschlag erhalten, das städtische Parkpalettengrundstück An der Klosterkoppel zu überplanen und dafür zu erwerben. Zustimmen müssen nun noch Hauptausschuss und Ratsversammlung. Schon jetzt steht fest: Zur Verwirklichung des Projekts wird eine Gesellschaft gegründet, die von Sohn Tim Betzler geführt wird. Unsere Zeitung sprach mit den Investoren über ihr Vorhaben.

Frage: Sie werden aller Voraussicht nach schon bald Eigentümer des Parkpalettengrundstücks An der Klosterkoppel sein und können ihr Vorhaben Grüne Mitte Uetersen, verwirklichen. Was sind die wesentlichen Eckpfeiler dieses Projekts?

Firma Betzler:Neben unserer bekannten Präsentation möchten wir einen neuen städtebaulichen Impuls für die Stadt Uetersen setzen, auch indem wir grüne Architektur, nachhaltige Bauweise und ein soziales Wohnkonzept miteinander vereinen. Das steht in unserer Angebots-Präsentation.

Sie haben der Stadt angeboten, Räume für die Stadtbücherei, die dann umziehen müsste, zu schaffen. Außerdem VHS-Räume und Platz für eine Kindertagesstätte. Wie wichtig ist es für die Realisierung des Bauvorhabens, die Stadt als Partner (Ankermieter?) zu gewinnen?

Das Ziel des Grundstücksverkaufs ist es, die Fußgängerzone und die Innenstadt in diesem Bereich dauerhaft zu stärken. Im Zuge des Angebotsverfahrens stand für die Entscheidungsträger ja nicht lediglich die Vermarktung des Grundstücks im Blickfeld, sondern die städtebauliche Weichenstellung für einen erneuerten, vitalen Stadtteil, der auch der Fußgängerzone Frequenz und Impulse bringt. Dafür sind die angedachten Nutzungen Kita, VHS und Bibliothek sehr wichtig. Es wäre auch jetzt, wo die Stadt die Chance hat, in Toplage diese Einrichtungen für die Zukunft zu sichern, der richtige Zeitpunkt für diese Zukunftsinvestition in den Standort Uetersen.

Kritische Stimmen halten einen Kita-Standort direkt an einer Bundesstraße für nicht geeignet. Können Sie die Skepsis nachvollziehen?

Das kann ich gut verstehen, Straßen und Verkehr sind für Kinder immer ein Bereich, der erhöhtes Augenmerk und Vorsicht verlangt. Wir bieten auf dem Grundstück reichlich, umzäunte Spiel- und Bewegungsflächen an, und darüber hinaus sehe ich als großen Vorteil, dass die Kinder nur einmal die Straße queren müssen und dann die ganzen Wiesen dahinter als Naturraum zum Spielen und Toben und Lernen haben.

Sie wollen unter anderem 95 Wohnungen bauen. Können Sie zum heutigen Tage sagen, wie viele Wohnungen davon sozial gefördert sein sollten?

Das kann ich erst, wenn ich mit dem Träger dieser Wohnungen in einem Boot sitze. Wir haben sehr positive Gespräche geführt und werden die, wenn die politischen Beschlüsse gefasst sind, gerne erfolgreich verdichten.

Werden Sie das Vorhaben alleine realisieren?

So ein Vorhaben bedarf vieler Partner, das kann man nicht alleine. Wir brauchen die Politik, die Behörden, Banken, Investoren, Planer, viele Handwerksbetriebe und nicht zuletzt auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf der Seite des Projekts.

Gesetzt den Fall, die Ratsversammlung beschließt, Ihnen das Grundstück zu verkaufen, wie schnell kann die Grüne Mitte Uetersen entwickelt werden? Wird es mehrere Bauabschnitte geben?

Wenn die Politik die Ampeln auf Grün stellt, geht die Fahrt los. Wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt, an die wir dann gerne anknüpfen wollen, um die notwendigen Verträge auf den Weg zu bringen und den Weg in ein Planungsverfahren öffnen.

Die Neugestaltung des Areals Parkpalette kann nur ein erster Schritt sein, um dem Quartier ein modernes Aussehen zu geben. Stichwort Innenstadtentwicklung: Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Ich sehe die Notwendigkeit, die Kaufmannschaft und die umliegenden Nachbarn in die Gesamtgestaltung einzubinden. Wir haben immer betont, dass wir für alle jederzeit ansprechbar und offen sind.

Manche wünschen sich im Zentrum einen Vollsortimenter. Kann dieser Ihrer Meinung nach auf dem ehemaligen REWE-Grundstück entstehen?

Ja, aber das Grundstück hat viele Potenziale. In Uetersen ließe sich die Angebotspalette von Waren und Dienstleistungen auch mit anderen Sortimenten erfolgreich vervollständigen, gerade vor dem Hintergrund, dass Uetersen auch für die umliegenden Bewohner ein wichtiger Marktplatz ist. Lebensmittler haben zudem gerade einen schweren Stand, weil der Internet-Versandhandel Lebensmittel direkt nach Hause liefert und damit bald zu einer mächtigen Konkurrenz wird. Die Bedenken haben auch schon Vertreter vorhandener Lebensmittelmärkte geäußert, die darauf hingewiesen haben, dass eine weitere Ansiedelung reine Verdrängung bedeutete. Nicht zuletzt hat der Rewe-Markt ja geschlossen, weil er nicht wirtschaftlich war an diesem schwer einsehbaren Standort.

Stünden Sie gegebenenfalls für eine Überplanung auch des Grundstücks, das sich im Eigentum von May & Co, Itzehoe, befindet, zur Verfügung?

Selbstverständlich.

von

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr