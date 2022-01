Wiese an der Kleinen Twiete : Grüne melden sich zu Wort: Darum gibt es in Uetersen weiterhin Zoff

Die Grünen kritisieren CDU, BfB und FDP, die an ihren Plänen festhalten wollen, die landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen Twiete bebauen zu lassen. Die Bürger würden nicht ernst genommen, heißt es.

Klaus Plath

18. Januar 2022, 18:30 Uhr

Die Grünen kritisieren CDU, BfB und FDP, die an ihren Plänen festhalten wollen, die landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen Twiete bebauen zu lassen. Die Bürger würden nicht ernst genommen, heißt es.

Dass dieses Thema viele Menschen in Uetersen bewegt, ist sehr schnell deutlich geworden: Um eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen Twiete ist heftiger Streit entbrannt. Zuletzt hatte sich Nabu-Mitglied Roland Dilchert gegenüber shz.de zu Wort gemeldet. Der Uetersener Naturschützer kritisierte das Bauvorhaben der Firma Bonava und verwies auf das seines Erachtens dann verschwindende Refugium für zahlreiche Vogelarten und andere Tiere, die genau diesen Lebensraum schätzten.

Roland Dilchert widerspricht Stefanie Hochsprung

Dilchert wollte damit auch Stefanie Hochsprung von der Uetersener FDP widersprechen, die gegenüber shz.de deutlich gemacht hatte, bei ihrer Haltung zu bleiben. Die FDP hatte am 3. August 2021 für die Pläne des Investors gestimmt, wie auch CDU und BfB. Die Bürgerinitiative Lebenswertes Uetersen hat einen Bürgerentscheid zur Frage der Bebaubarkeit durchgesetzt. Jetzt haben sich die Uetersener Grünen zu Wort gemeldet.

Hochsprung hatte geäußert, dass man alleine deshalb nicht vom Beschluss abrücken dürfe, weil man sonst erpressbar werde. Sonst werde es immer wieder Bürgerbegehren und auch -entscheide geben, und die Mandatsträger könnten nach Hause gehen. Jens Ewald, Vorsitzender der Grünen-Fraktion in Uetersen, will das so nicht stehen lassen. „Wenn die gewählten Mandatsträger und Mandatsträgerinnen dieser Fraktionen als Begründung angeben, sie wollten sich von der Bürgerinitiative nicht erpressbar machen lassen oder sich verbiegen müssen, mutet das sehr seltsam an und deutet auf ein schräges Verhältnis zum Willen der Bürger hin“, sagt Ewald. Schließlich hätten sich mehr als 1500 Uetersener bereits mit ihrer Unterschrift gegen das Bauprojekt der Firma Bonava ausgesprochen.

Was Ewald meint: 1549 Stimmen hatte die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Uetersen am 17. November 2021 an Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) übergeben. Stimmen, die die BI innerhalb weniger Wochen gesammelt hatte.

Ewald: „Bleiben die genannten Fraktionen bei ihrer Haltung und kommt es zum Bürgerentscheid, wird das die Stadt laut Verwaltung 12.500 Euro und viel Organisationsarbeit kosten. Geld, das sich auch anderweitig sehr gut investieren ließe“.

Grüne wollen die Bürger informieren

Das Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses war am 3. August 2021 denkbar knapp ausgefallen: Von den elf Ausschussmitgliedern votierten sechs für das Vorhaben. Grüne (zwei Stimmen) und SPD (drei Stimmen) stimmten dagegen. „Nun gilt es, bis zum Tag des Bürgerentscheids am 8. Mai, die Bewohner Uetersens darüber aufzuklären, worüber konkret sie abzustimmen aufgefordert sind und warum das Bauprojekt für die Stadt nicht zukunftsweisend ist und darum gestoppt werden sollte“, sagt Oliver Lorentzen, der Ortsverbandssprecher der Uetersener Grünen.

Denn die Gründe, die gegen das Bauprojekt sprächen, seien eben nicht, dass den dort schon lebenden Menschen die Aussicht verbaut werde. Sie seien viel schwerwiegender. Und zwar für alle Uetersener, sagt Lorentzen, der dabei auch auf die grundsätzliche Haltung des Grünen-Ortsverbands das Bauprojekt betreffend verweist. Diese verdeutlichten die Grünen bereits im Juli 2021.