Ortsverband macht Druck : Grüne fordern zugesagte Kohlereduktion im Heizkraftwerk Wedel ein

Avatar_shz von Oliver Gabriel

19. Januar 2022, 18:00 Uhr

Nach dem verfehlten Ziel von 20 Prozent weniger Kohleverfeuerung in 2021 sagt Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan eine Überarbeitung des Konzepts zur Wärmeerzeugung zu. Ein Baustein soll die Power-to-Heat-Anlage sein.

Wie steht es um die Reduktion der Kohleverbrennung im Heizkraftwerk Wedel, zu der sich Betreiber Wärme Hamburg selbst verpflichtet hat? 20 Prozent Minderung war die Zusage. Eingehalten wurde sie 2021 nicht.

„Es wurde sogar mehr Kohle verbrannt und damit auch mehr klimaschädliches Gas ausgestoßen“, sagt Wedels Grünen-Vorsitzende Petra Kärgel mit Blick auf die Bilanz 2021 für die Meiler Wedel und Tiefstack. Grund genug für den Wedeler Grünen-Ortsverband, angesichts der Klimakrise auf Einhaltung der Selbstverpflichtung zu pochen und Lösungen einzufordern.

Genau dies haben Kärgel und ihre Mitstreiter jetzt in einer Video-Konferenz mit Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) getan, an der zudem unter anderem Schleswig-Holsteins Grünen-Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben, ihre Hamburger Amtskollegin Jennifer Jasberg sowie Tobias Goldschmidt (Staatssekretär im Umweltministerium Schleswig-Holstein) teilgenommen haben. Mit aus Sicht der Initiatoren erfreulichem Ergebnis.

Auch wenn das leider nicht schon in 2021 geklappt hat, sehen wir das gemeinsame Gespräch und die Zusage für 2022 als schönen Erfolg, über den wir Grünen in Wedel uns sehr freuen. Petra Kärgel, Ortsvorsitzender Die Grünen Wedel

„Jens Kerstan hat uns eine Konzeptüberarbeitung der Wärme-/Stromerzeugung zugesagt, so dass die Kohlereduktion um 20 Prozent dieses Jahr starten kann und damit auch entsprechende Treibhausemissionen eingespart werden“, berichtet Kärgel aus der Konferenz. „Auch wenn das leider nicht schon in 2021 geklappt hat, sehen wir das gemeinsame Gespräch und die Zusage für 2022 als schönen Erfolg, über den wir Grünen in Wedel uns sehr freuen“, so Kärgel.

Power-to-Heat-Anlage soll zur Reduktion beitragen

Ab 2023 solle die Kohlereduktion mindestens 30 Prozent betragen, so Kärgel. Der Kohleeinsatz im Kraftwerk Wedel soll nach Angaben der Wedeler Grünen-Chefin von 475.000 auf 325.000 Tonnen und der Kohlendioxidausstoß von 1,13 Millionen auf 800.000 Tonnen sinken. Dazu beitragen werde auch die am Kraftwerksstandort begonnene Errichtung einer Power-to-Heat-Anlage mit 80 Megawatt Leistung, die überschüssigen Windstrom ab der Heizperiode 2022/23 in grüne Fernwärme umwandeln soll.

Zudem habe der Umweltsenator „eine enge Einbindung in die Entwicklung des Energiestandortes Wedel, wenn das HKW Wedel in 2025 endgültig vom Netz geht“ versprochen, so die Grünen-Ortsvorsitzende. Aktuell laufe laut Kerstan die Entwicklung des Energieparks Hafen ganz nach Plan, um die Wärmewende einzuläuten, so Kärgel, die daran erinnert, dass in den nächsten Jahren der Fernwärmeanteil aus Kohle in Hamburg auf 0 Prozent sinken soll.

Das Wedeler Steinkohlekraftwerk aus den 1960er Jahren dient zur Versorgung von rund 180.000 Haushalten im Hamburger Westen mit Wärme. Der Umbau der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien in Hamburg sei ein Meilenstein und Vorbild auf dem Weg zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, betont Kärgel.

