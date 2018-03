Grüne fordern ein neues Gutachten

Überplanung des Parkpalettengrundstücks auf Eis gelegt / Politischer Schlagabtausch im Bauausschuss

von

10. März 2018, 16:05 Uhr

Ausgebotet ist der Hamburger Architekt Florian Betzler noch nicht. Aber seine Ideen zur Überplanung des Parkpalettengrundstücks scheinen erst einmal auf Eis gelegt. Zumindest die Grünen wollen neu nachdenken, wollen ein Gesamtkonzept für die Innenstadt.

Die Pläne von Betzler hätten zunächst Wohnungen vorgesehen, nebst Parkplätzen. Der neueste Entwurf enthalte nun nur noch einige Wohnungen aber einen großen Verbrauchermarkt, erläuterte Bernd Möbius (Foto, Grüne), der den Ausschuss auch leitete. Daneben werde von Spiel- und Grünflächen gesprochen. Und das würde seine Fraktion nun nicht mehr mittragen.

Während der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen wurden weitgehend die bekannten Argumente ausgetauscht: BfB- und SPD-Vertreter machten deutlich, dass sie schon immer gegen die Pläne von Betzler gewesen seien, der Hamburger habe von Anfang an nicht überzeugt oder sei wankelmütig.



Der Architekt folgte den Anregungen der Politiker





Die CDU setzte dagegen und sagte, dass der Architekt lediglich auf die Anregungen oder Kritik aus der Politik reagiert habe. Die 2000 Quadratmeter große Verkaufsfläche, die die Grünen nun zum Aussteigen bewogen hätte, sei eine Folge der politischen Auseinandersetzungen.

Holger Köpcke (BfB) sagte, dass man nun noch einmal mit dem Itzehoer Unternehmer May & Co Kontakt aufnehmen sollte, um zu fragen, ob sie nicht doch noch Wohnungen nebst Supermarkt bauen wollen. Andreas Stief von der CDU sagte, dass es vergebene Liebesmühe sei, mit der Firma May über Wohnungsbau zu reden. Dass Dieter Schipler (SPD) sagte, seine Fraktion könne den nicht zielführenden Plänen von Betzler nicht zustimmen, brachte Stief dazu, zu äußern, dass die SPD also gegen Betzler und nicht für etwas sei. Die Sozialdemokraten wollten das nicht so stehen lassen. Für sie sei das Konzept nicht stimmig, so Jan Baumann. Für Köpcke war es schleierhaft, wie der Investor die geforderten Parkplätze schaffen wolle, das vorgeschlagene Parkdeck weise zu viele Fragezeichen, auch hinsichtlich der Auf- und Abfahrten, auf.



Bulwiengesa sollte nachbessern





Möbius erinnerte an das Wirtschaftsgutachten für Uetersen, dass die „bulwiengesa AG“ 2008 gefertigt habe. Das sei in die Jahre gekommen. Seit dieser Zeit habe sich Uetersen stark verändert. Viele Geschäfte von damals würde es heute nicht mehr gaben. Die Grünen wollten verhindern, mit übereilten Beschlüssen vielleicht den Leerstand von morgen zu erzeugen. Daher sei ein neues Gutachten hilfreich. Und: „Wir wollen auf dem Grundstück der Parkpalette keinen Supermarkt haben“, so Möbius. Notfalls müsse die Stadt die Parkpalette eben behalten. Auch Anne-Christin Speichert (SPD) warb für ein Gesamtkonzept, wie auch Rolf Maßow (FDP), der der CDU-Fraktion angehört. Einen Vollversorger auf dem städtischen Grundstück lehnte aber auch Maßow ab. Er wolle keine Konkurrenz zum Gerberplatz, die Märkte dort sollten nicht unter Druck geraten. Politik müsse die soziale Marktwirtschaft verteidigen. „Dann erklären Sie den Bürgern einmal, dass sie dort keinen Supermarkt haben wollen“, konterte Köpcke.