Simulation : Großübung der Feuerwehr Uetersen

von Klaus Plath

erstellt am 20.Nov.2017 | 12:45 Uhr

Uetersen | Gemeinsam mit der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH), die auch für die Krankenwagenbeförderung in Uetersen zuständig ist, und dem Deutschen Roten Kreuz übte die Freiwillige Feuerwehr Uetersen das Retten von Menschen nach einem Großunfall. Übungsgelände war die Firma Cargo Service Nord an der Großen Twiete. 120 Mitarbeiter zählen zu diesem Speditionsunternehmen.

Die Annahme: Ein 40-Tonner rast aufgrund einer plötzlichen Erkrankung des Fahrers ungebremst in eine Produktionshalle, fährt dabei mehrere Arbeiter an und touchiert zudem Fässer mit extrem giftiger und ätzender Substanz. Aufgabe der Retter, die sich um insgesamt acht Verletzte zu kümmern hatten, war es nun, die Lage möglichst schnell zu erkunden sowie, unter der Prämisse der Eigensicherung, die Rettung der Verunglückten einzuleiten.

Ausgedacht hat sich die Übung Markus Schmidt, Gruppenführer bei der Uetersener Feuerwehr. Die RKiSH nutzte die Übung, um ihre Auszubildenden mit einer Großschadenslage zu konfrontieren. Die realistische Darstellung war Aufgabe der Mimen vom Jugendrotkreuz innerhalb des Kreisverbands. Die sorgten lautstark dafür, dass bei den Rettern Stress aufkam. Dass es sich nur um eine Übung handelte, vergaß so mancher dabei.

Und auch so etwas muss geübt werden: Als plötzlich Flüssigkeit aus einem der angeschlagenen Fässer (war harmloses Wasser) austrat und eine Gefährdung der Retter nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der sofortige Rückzug befohlen − zum Leidwesen der auf Rettung Hoffenden. Die Hilfe erfolgte dann wenig später unter Atemschutz. Die gefährliche Flüssigkeit musste in andere Fässer umgepumpt werden. Alle Übungsteilnehmer versammelten sich anschließend zur Manöverkritik in der Feuerwache. Dort gab es auch einen Imbiss.