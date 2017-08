Gesellenbrief von 1815 übersetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Dass die im Familienbesitz befindliche gerahmte Urkunde aus dem Jahr 1815 der Gesellenbrief seines Ur-Ur-Urgroßvaters ist, das wusste Hartwig Schröder. Schon als Kind hat er das gerahmte Papier mit der schnörkeligen Schrift bewundert. Doch was genau da über seinen Altvorderen Johann Christoph Schröder steht, der aus Winsen an der Luhe stammte und 1825 in Uetersen die Lederfabrik Schröder gründete, hat er erst jetzt erfahren.

Der Uetersener Unternehmer eines kunststoffverarbeitenden Betriebes nahm das Angebot von Elsa Plath und Ingrid Riewesell von der Arbeitsgruppe Klostertage Uetersen, ihm beim Entziffern des Schriftstückes zu helfen, an. Regelmäßig bieten die beiden versierten Schriftleserinnen diese kostenfreie Unterstützung Interessenten an, die in ihrem Besitz Schriftstücke oder Urkunden aus Nachlässen haben und die altdeutsche Handschrift nicht lesen können.

In den Sommermonaten findet das Lesen und Entziffern der von den Hilfesuchenden mitgebrachten Schriftstücke im oder vor dem Teethaus im Klosterpark statt. Und auch Hartwig Schröder, der von seiner Frau Telse begleitet wurde, nahm vor dem historischen Gebäude im Klosterpark Platz und packte die gerahmte Urkunde vorsichtig aus.

Plath und Riewesell hatten keine Mühe, die dicht beschriebene Gesellenbrief-Urkunde zu entziffern. Sie lasen dem Ehepaar Schröder Zeile für Zeile vor. So hatten ein Innungsmeister Johann Friedrich Siedentopff und ein Justus Reibenstein am 15. Dezember 1815 Johann Christoph Schröder in blumigen Worten und mit dem Sattlersiegel bestätigt, seine Lehre und Gesellenprüfung als Sattler in verschiedenen Gewerken, die zum Lederhandwerk gehören, erfolgreich bestanden zu haben und baten künftige Arbeitgeber darum, „man möge sich anständig gegen ihn benehmen“. Ausgestellt wurde der Gesellenbreif in Celle. Der Ortsname und die Namen der Unterzeichner sowie des Gesellen wurden bereits in lateinischen Buchstaben geschrieben und die Überschrift in deutscher Fraktur (Druckschrift). „Der Schreiber hat eine sehr schöne altdeutsche Handschrift an den Tag gelegt“, lobten die beiden Schriftentzifferinnen die akkurate Linienführung und für sie gut lesbare Schrift. Der eine und andere Begriff wurde in die moderne deutsche Sprache „übersetzt“.



Übertragung des Textes in lateinische Schrift

Mit einem Diktiergerät nahm Schröder auf, was ihm und seiner Frau vorgelesen wurde. Denn es sollte kein Wort des Entzifferns verloren gehen und ein Mitschreiben hätte zu lange gedauert. „Wir werden den Inhalt des Gesellenbriefes unseres Vorfahren und Firmengründers der Lederfabrik Schröder in lateinische Schrift übertragen lassen und neben die historische Urkunde hängen. So können wir und auch künftige Generationen lesen, was da geschrieben steht“, kündigte der an Familiengeschichte interessierte Nachfahre an. Mit einem Obolus in die Spendendose, deren Inhalt für den Bau einer Bank um die alte Linde vor der Gräfin-von-Bredow-Scheune verwendet werden soll, dankte das Ehepaar Schröder den engagierten Schriftenleserinnen. „Wir freuen uns, wenn wir helfen können, und durch das Entziffern der Handschriften für die Nachwelt Informationen bewahrt werden“, so Plath.

In diesem Frühjahr und Sommer sei das Interesse am Entziffern alter Handschriften sehr groß gewesen. Fast alle 14 Tage wurde die Hilfe nach vorheriger Anmeldung unter Telefon (0 41 22) 24 71 angeboten. Sogar aus Hamburg seien Besucher mit Briefen und Dokumenten in alter Handschrift gekommen, um die für sie nicht lesbaren Buchstaben entschlüsseln zu lassen, berichten die beiden Frauen aus der Arbeitsgruppe Klostertage Uetersen.

Für Sonntag, 3. September, lädt die Arbeitsgruppe, die auch das Klosterarchiv mit seinen Büchern und Dokumenten betreut, zu einem Archivtag ein. „Dann werden uns auch im Klosterarchiv vorhandene Schriften etwas erzählen“, freuen sich Plath und Riewesell auf den Archivtag.