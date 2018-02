Gerald Laß tritt in große Fußstapfen

Siedlergemeinschaft Heidgraben wählt neuen Vorsitzenden und dankt Kurt Böge für 45 Jahre Einsatz

von Sylvia Kaufmann

10. Februar 2018, 16:05 Uhr

Mit dem Wechsel im Vorsitz der Siedlergemeinschaft Heidgraben ist auf der jüngsten Jahresversammlung eine Ära zu Ende gegangen: 45 Jahre war Kurt Böge (Foto) Leiter der Gemeinschaft. Nun hat der 81-Jährige den Staffelstab an Gerald Laß übergeben. Auch Böges Ehefrau Rosemarie, die 45 Jahre das Amt der Schriftführerin ausübte und zudem seit 18 Jahren die Kasse der Siedlergemeinschaft führte, kandidierte nicht wieder und übergab die Geschäfte an Nachfolgerinnen.

Mit herzlichen Worten und einem großen Präsentkorb dankten die Siedlerfamilien und der Kreisvorsitzende Harry Pilatzek dem Ehepaar Böge für das jahrzehntelange Engagement. Zuvor hatten Kurt und Rosemarie Böge noch ihre Jahresberichte gegeben.

Unvorbereitet traf die Siedlergemeinschaft der Wechsel an der Spitze und im Vorstand nicht. Die Böges hatten jeweils bei ihren letzten Wahlen angekündigt, kein weiteres Mal antreten zu wollen. Mit dem 61-jährigen Maschinenschlosser Laß, der seit 2011 den Zweiten Vorsitz in der Siedlergemeinschaft ausübt, hatte Böge bereits seinen Nachfolger aufgebaut. Einstimmig wählten die zur Jahresversammlung anwesenden acht Siedlerfamilien Laß zum neuen Gemeinschaftsleiter. Er gehört mit seiner Frau Petra seit Ende der 1980er Jahre der Heidgrabener Siedlergemeinschaft an. Und wie Ehepaar Böge ist auch das Ehepaar Laß gemeinsam für die Siedler aktiv. Petra Laß war bereits mehrmals als Kassenprüferin tätig. Nun trat die 60-jährige Altenpflegerin nach einstimmiger Wahl die Nachfolge von Rosemarie Böge als Schriftführerin an.

In das Amt der Kassenwartin wurde Monika Dabelstein gewählt. Ihr Mann Helmut ist der neue Zweite Vorsitzende der Siedlergemeinschaft. Da das Ehepaar im Urlaub weilte, hatte es sein schriftliches Einverständnis im Falle einer Wahl, die einstimmig erfolgte, hinterlegt. Die Wahl des Zweiten Vorsitzenden erfolgte nur für ein Jahr und wird im kommenden Jahr noch einmal auf der Tagesordnung stehen, denn laut Satzung der Heidgrabener Siedler müssen die Wahlperioden an der Gemeinschaftsspitze zeitlich versetzt sein. Alle anderen Ämter, auch die Kassenprüfer Irmgard Kröplin und Bernd Mielke sowie Ersatzkassenprüferin Renate Mielke, wurden für zwei Jahre gewählt.



Möglichkeiten des modernen Siedlungsbaus





Pilatzek informierte, dass im Landesverband Vorstandswahlen anstehen und der Kreisverband am Sonnabend, 24. März, seine Kreisversammlung in der Heidgrabener Gaststätte Gambrinus ausrichtet. „Wir bleiben am Ball, um Möglichkeiten des modernen Siedlungsbaus für Familien mit geringerem Einkommen zu schaffen. Denn Hauseigentum ist die beste Vorsorge für das Alter“, sagte er.

Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) informierte die Siedler über das gerade von der Politik beschlossene Raumkonzept mit Verlagerung der Bücherei in den Feuerwehrschulungsraum. „Solltet ihr auch im kommenden Jahr eure Jahresversammlung zeitgleich mit der Feuerwehr ausrichten, müsstet ihr in den MarktTreff ausweichen, da die Feuerwehr dann im Gemeindezentrum tagt“, erläuterte Jürgensen. Der Spieleabend sei weiter im Clubraum des Gemeindezentrums oder eben auch im MarktTreff möglich. Denn traditionell laden die Siedler im Herbst zu einem Skat- und Spieleabend ein.

Ins Leben gerufen wurde die Siedlergemeinschaft Heidgraben 1972 vom Landesverband. 1973 erfolgte die offizielle Gründung durch 17 Familien, die sich den Traum vom Eigenheim durch die Mitgliedschaft im Siedlerbund erfüllen konnten. Aktuell gehören der Gemeinschaft 14 Familien an, viele jedoch seit Jahrzehnten oder sogar seit Gründung. Zusammenhalt und ein enges Miteinander prägen die Gemeinschaft.