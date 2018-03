Gefeiert wie auf der grünen Insel

Zirka 200 Besucher erleben im Pomm 91 in Tornesch Pub-Atmosphäre / Gruppe „Wide Range“ sorgt für die Musik

von shz.de

20. März 2018, 16:05 Uhr

In einen großen irischen Pub hatte sich der Saal des Pomm 91 in Tornesch am Sonnabend verwandelt. Zum 19. Mal hatte der Kulturverein Tornescher Allerlei (ToAll) zum St. Patrick’s Day eingeladen, es wurde der Gedenktag des irischen Nationalheiligen gefeiert.

„Es ist ausverkauft“, begrüßte der ToAll-Vorsitzende Harald Scharffenstein die etwa 200 Besucher zur Eröffnung. Und die erlebten knapp vier Stunden Pub-Atmosphäre mit Live-Musik, Guinness, Kilkenny und Whiskey. Dazu sorgten Sandwiches und Garlicbread für das leibliche Wohl.

Die fünf Musiker der Gruppe Wide Range gehören beim St. Patrick’s Day in Tornesch schon fest dazu. Mit dynamischen Instrumentals und gefühlvollen Balladen präsentierten sie einen mitreißenden Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Musik. Nach einer Viertelstunde begannen die ersten Besucher mitzuwippen, nach einer halben Stunde wurde mitgeklatscht und mitgesungen. Später am Abend nutzten viele Besucher eifrig die Tanzfläche. Dem „Bitteschön“ nach den Stücken antwortete das Publikum mit einem vielstimmigen, lautstarken „Dankeschön!“

Allerdings musste in diesem Jahr die Tanzeinlage von „Feel the Feet“ entfallen. Die Elmshorner Tanzgruppe hatte Besetzungsprobleme wegen Krankheiten und auch Ausscheidens einiger Mitglieder. Zwar seien neue Mitglieder gewonnen worden, der Nachwuchs sei aber noch nicht so weit, das Programm bühnenreif zu präsentieren, so Scharffenstein. Einen adäquaten Ersatz zu finden, sei unmöglich gewesen. Der Vereinschef freut sich darauf, dass die Gruppe im kommenden Jahr ihr neues Repertoire zeigt.

Die Besucher genossen die Party, bei der wie immer nur wenige Sitzplätze vorhanden waren. Man traf sich an den Stehtischen, von denen die Helfer noch einige zusätzlich aufstellten. Dank des gut eingespielten Helferteams war es möglich, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung zu bewältigen. Das Schmücken des Saals war am Freitagnachmittag in etwa zweieinhalb Stunden erledigt, der Abbau folgte noch nach der Veranstaltung. Einige Gäste halfen tatkräftig mit, nach anderthalb Stunden war alles erledigt.

Das diesjährige Programm sei gut angelaufen, sagte die stellvertretende ToAll-Vorsitzende Christiane Vennemann. Und Scharffenstein wies auf die nächste Veranstaltung hin: Der Poetry Slam am 5. Mai, 20 Uhr, ist die Auftaktveranstaltung des Tornescher Kulturtags. Für den 6. Mai laden Tornescher Künstler in ihre Ateliers ein oder zeigen ihre Werke an öffentlichen Orten. In diesem Jahr sind auch mehrere Künstler dabei, die in den vergangenen Jahren nicht mitgemacht haben.