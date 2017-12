Geburtstagsfeier mit 120 Gästen

vergrößern 1 von 2 Foto: hinz-hass 1 von 2

Eine große Anzahl von 120 Gästen hatte der LandFrauenverein Nordende und Umgebung jüngst in ein Elmshorner Hotel-Restaurant eingeladen, denn es gab Großes zu feiern: Den 25.Geburtstag des Vereins. An festlich gedeckten Tischen nahmen der Vereinsvorstand um Vorsitzende Martina Kleinwort und etliche Vereinsmitglieder ebenso Platz wie zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen die Bürgermeister oder deren Vertreter der im Verein organisierten Gemeinden, Vorstandsmitglieder aus den weiteren acht LandFrauenvereinen im Kreis Pinneberg, die Vorsitzende des LandFrauen-Kreisverbands, Maren Ahrens, und die Präsidentin des LandFrauen-Landesverbands, Ulrike Röhr. Gemeinsam genossen sie ein buntes Geburtstagsprogramm mit leckerem Menü, adventlicher Kaffeetafel und humorvoller bis besinnlicher Unterhaltung „op Platt“, vorgetragen von Sänger und Entertainer Helmut Hamke aus Klein Nordende.

Kleinwort stellte den LandFrauenverein Nordende und Umgebung vor, der am 2. Dezember 1992 mit 154 Mitgliedern aus den zugehörigen Orten Groß Nordende, Heidgraben, Klein Nordende, Neuendeich, Seester, Seestermühe und Uetersen gegründet wurde. Heute blickt er nach Ellen Kruse, Ingrid Carstensen und Renate Huckfeldt auf seine vierte Vorsitzende und auf 201 Mitglieder. Und längst vertritt er nicht nur die Interessen der Landwirtinnen, sondern aller Frauen im ländlichen Raum – symbolisiert durch das große „F“ im Schriftzug „LandFrauen“. Sich zu engagieren, um das Landleben der Frauen zu bereichern, dies gilt seit 25 Jahren. Beispielsweise mit vielfältigen Freizeitbeschäftigungen, Bildungsreisen, beruflichen Weiterbildungsangeboten, Seminaren und Vorträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Damit habe man Erfolg, dennoch gäbe es heute wie in allen Vereinen Nachwuchssorgen, so Kleinwort.







Lob für hohe Mitgliederzahl





Ulrike Röhr, Maren Ahrens, Ellen Kruse sowie Andreas Kamin, zweiter Stellvertreter des Klein Nordender Bürgermeisters, ließen das Vierteljahrhundert aus ihren unterschiedlichen Blickwinkeln Revue passieren. Röhr lobte insbesondere die beachtliche Mitgliederzahl: „Zeigt sie doch, wieviel Energie, Einsatzfreude, Ideen, Herzlichkeit und Zeit nicht nur Sie, Frau Kleinwort, und Ihre Vorstandsdamen in die Vereinsarbeit stecken, sondern die stolze Mitgliederzahl zeigt auch, wie engagiert und begeisterungsfähig Sie, liebe Mitgliedsdamen, sind.“ Ahrens stellte den Jubilar als einen der stärksten LandFrauenvereine im Kreis Pinneberg heraus, obwohl er der jüngste sei. Als außergewöhnlich bezeichnete sie, dass Kleinwort und die Ortsvertrauensdame Brigitte Früchtenicht seit der ersten Stunde zum Vorstand gehören.

Elke Laßmann, die Zweite Vereinsvorsitzende, übernahm die Aufgabe, 30 Gründungsmitglieder mit Urkunden auszuzeichnen. Gewinn-Kalender des Lions Clubs und Elmshorn-Gutscheine als Dank für ihre Arbeit erhielten die Vorstandsmitglieder, Gruppenleiterinnen sowie Ortsvertrauensdamen. Kleinwort wurde mit einem Fotobuch überrascht. Auch die Gäste gingen nicht leer aus. Sie fanden an ihrem Platz eine von Beisitzerin Ulrike Kühl liebevoll gepackte Weihnachtstüte und einen − ganz LandFrauen konform − zu einem Apfel gefalteten Einkaufsbeutel.

