G8 oder G9 −das ist hier die Frage

„Was spricht für den Erhalt von G8 und was für den Umstieg auf G9?“ Diese Frage wurde am Ludwig Meyn Gymnasium in Uetersen diskutiert. Die „Meyne Frage AG“ hat zu diesem Anlass gleich mehrere Gäste zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, die sich der Frage gewidmet haben, welche Argumente für ein Abitur nach acht oder neun Jahren auf dem Gymnasium sprechen. Zunächst wurde auf die psychologischen und sozialen Aspekte eingegangen. Anschließend widmete sich das Podium der Qualität der Pädagogik, abschließend wurde ein Blick auf die Kosteneffizienz und Betreuung geworfen. Bürgermeisterin Andrea Hansen saß mit Schulleiter Alexej Stroh, der Landtagsabgeordneten Ines Strehlau von den Grünen sowie Schülersprecher Laurin Clement und dem Vorsitzenden des Kreiselternbeirats Pinneberg, Karsten Pott, an einem Tisch, um Meinungen auszutauschen und Argumente in beide Richtungen darzustellen. Eine Recherche zu dem Themenkomplex hat zuvor die „Meyne Frage AG“ durchgeführt. Jonas Rehberg und Lennart Geiges konnten mit ihren Fragen eine interessante Diskussionsatmosphäre schaffen.

Schon beim Einlass wurden alle Besucher der Veranstaltung aufgefordert, ihre Stimme durch Form eines kleinen, runden Aufklebers an einer Pinnwand entweder für G8 oder G9 abzugeben. Die Abstimmung sei pro G9 ausgefallen, so Rehberg und Geiges während ihrer Anmoderation. Bevor die eigentliche Podiumsdiskussion begann, wurde jeder am Tisch nach seiner persönlichen Meinung zum Thema des Abends befragt. Hier waren zunächst drei Grundthesen zu erkennen: Schulleiter Stroh sprach sich für das G8 aus und begründete dies mit einem langjährigen Schulentwicklungsprozess, der „jetzt zu einem guten Punkt“ gekommen sei. Dabei stellte er auch die Probleme, die G8 mit sich bringt dar, fuhr in seiner Begründung jedoch damit fort, dass es nicht angehen könne, dass eine Mensa für sehr viel Geld gebaut würde und plötzlich aufgrund einer Richtungsänderung aus der Politik obsolet werden würde. Schülersprecher Laurin Clement hielt stark dagegen und äußerte, dass er das Gefühl habe, es gebe in der Schülerschaft den Willen, ein Abitur in neun Jahren zu erreichen. In seiner Argumentation stellte er darüber hinaus die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler heraus, die in einem entzerrten Schulalltag mehr Platz habe. Das Kernproblem der Abstimmung über G8 oder G9 stellte anschließend Karsten Pott dar: Es sei noch nicht einmal klar, worüber abgestimmt würde. Die Reform der Oberstufe sei überfällig und vor allem sei noch nicht klar, ob das Land die Kosten einer Rückstellung auf G9 überhaupt finanzieren würde. „Ich kann die Katze im Sack nicht empfehlen“, so Pott. Stroh ergänzte: „Das alte G9 wird so nicht mehr kommen. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie ein neues G9 aussehen würde.“ Auch hier konterte Schülersprecher Clement: „Ein neues G9 macht eine neue Gestaltung der Oberstufe erst möglich.“ Stroh forderte von der Politik, an Ines Strehlau gerichtet, klare Zusagen in Richtung der Kommunen und der Schulen. Hansen schloss sich dieser Forderung an und machte deutlich, dass die massiven Kosten bei einer Umstellung auf G9 für viele Städte nur schwer tragbar wären. Eine abschließende Abstimmung zu dem Thema wird in der Schulkonferenz am 16. Januar 2018 erwartet.