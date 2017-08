Marktstraße in Uetersen : Fußweg gesperrt − Teile fallen vom Dach

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Der Eigentümer des Gebäudes an der Marktstraße 35 sorgt wieder einmal für Ärger. Von dem seitens der Stadt als „Schrottimmobilie“ eingestuften Haus haben sich kürzlich mehrere Dachpfannen gelöst und krachten auf den darunter verlaufenden Fußweg eines Durchgangs, der die Park- und die Marktstraße miteinander verbindet.

Die Stadt habe nach Bekanntwerden sofort reagiert, so Ordnungsamtschef Victor Delva. Nach entsprechender Anzeige der Polizei sei der Fußweg gesperrt worden. Seit dem 20. Juli haben die Bürger, die diesen Weg regelmäßig passieren, das Nachsehen, müssen über Bleeker- oder Meßtorffstraße/Seminarstraße ausweichen. Da es sich zudem auch um einen stark frequentierten Schulweg handelt, könnte die Absperrmaßnahme nach den Ferien für weiteren Ärger sorgen. Denn es ist zumindest bislang nicht davon auszugehen, dass der Eigentümer seiner Verpflichtung nachkommt und sein Haus entsprechend sichert.

Eine Anhörung mit zweiwöchiger Frist sei unbeantwortet geblieben. Nun sei ein Bußgeld festgesetzt worden, das ebenfalls innerhalb von 14 Tagen entrichtet werden müsse, verbunden mit der Beseitigung des baulichen Mangels, sodass keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ausgehe, so Delva. Jetzt müsse auch diese Frist abgewartet werden. Hat der Eigentümer auch dann nicht reagiert, kann ein Zwangsgeld angedroht werden. Eventuell muss die Stadt dabei auf die Behörden in Hamburg zurückgreifen und um Amtshilfe bitten, der Eigentümer ist nämlich Bürger der Hansestadt. Möglich ist auch eine so genannte Ersatzvornahme.

Zwangsgeld kann angedroht werden

Das bedeutet, dass die Stadt die Gefahr auf ihre Kosten bannt und dann versucht, sich diese Gelder vom Eigentümer erstatten zu lassen. Von dieser Möglichkeit möchte Delva derzeit jedoch absehen. Man könne dafür nicht einfach Steuergelder verwenden. Vielmehr hofft der Leiter des städtischen Ordnungsamts, dass der Eigentümer irgendwann reagiert und für Abhilfe sorgt. So wie er es bereits vor einigen Jahren getan hat, als schon einmal Mauerwerk vom Giebel herabgestürzt ist. Damals reparierte der Immobilienbesitzer notdürftig nach Zwangsgeldandrohung.

Schrottimmobilien sind Gebäude, die gemäß Gesetz von der Stadt als solche eingestuft worden sind. Bei diesen genießt die Kommune ein uneingeschränktes Vorkaufsrecht bei Eigentümerwechsel. Es gibt im Stadtgebiet mehrere als Schrottimmobilien eingestufte Gebäude. Bislang hat die Stadt jedoch keines von diesen erworben.

von Klaus Plath

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:00 Uhr