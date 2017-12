Für 2018 gut aufgestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: pt 1 von 1

erstellt am 29.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD, Foto) hält die Stadt für gut aufgestellt, um die Herausforderungen des kommenden Jahres zu meistern. Gegenüber unserer Zeitung erklärte sie: „Uetersen entwickelt sich in einem Tempo, bei dem die Menschen mitkommen. Wir müssen nicht immer und überall die Schnellsten sein. Anderswo mag die Kasse voller sein, aber wir machen einiges mit ehrenamtlichem Einsatz und Erfindergeist wett. So sind wir zu einer vielfältigen Kleinstadt mit hohem Wohlfühlfaktor geworden.“ Das habe man rund um die NDR-Sommertour im ganzen Land wahrnehmen können.

Nach Vorstellungen der Bürgermeisterin soll Uetersen auch in Zukunft eine starke, solidarische und bunte Stadt mitten in der Metropolregion Hamburg sein können, „die jedem ein sicheres Zuhause bietet“. Zu Uetersens Stärken gehörten demnach das „Wir-Gefühl“ und der Zusammenhalt. Dafür nämlich besitze Uetersen die richtige Größe.



Uetersen gibt allen Bürgern Schutz





Uetersen sei auch eine Stadt, die Schutz gibt - denjenigen, die hier sind, und auch denjenigen, die neu hinzugekommen sind. Hansen: „Wir haben ein starkes soziales Netz mit Einrichtungen, die auch unsere Nachbarkommunen gerne nutzen. Die kommunale Familie und die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis wollen wir festigen.“

Die Bürgermeisterin lobt die Infrastruktur innerhalb der Rosenstadt. Sie sagt: „Wir haben gute Einkaufsmöglichkeiten und Wohngebiete mit Arbeitsplätzen, die vor der Haustür sind. Unsere Schulen sind top. Und wir verfügen über weiche Standortfaktoren durch Kultur, Kino, Schwimmbad, Sport, Rosarium und einer hohen Dichte an guter Gastronomie. Das wollen wir noch besser vermarkten. Unsere neue Homepage als ’Schaufenster im Internet’ hilft dabei.“

Uetersen biete Wohnraum für alle Geldbeutel. Viele Angebote in der Stadt würden auch von den Menschen in den Nachbardörfern gerne genutzt, denn dort finde man selbige nicht. Deshalb halte sie Aussagen für grundfalsch, Städte würden schlechter mit Geld umgehen. Hansen: „Wir sind einen steinigen Weg gegangen. Zu Beginn des Konsolidierungsvertrages am 1. Dezember 2012 lag der Fehlbetrag bei rund 11,2 Millionen Euro. Durch die Konsolidierungsleistungen des Landes und unsere eigenen Konsolidierungsmaßnahmen wird der Fehlbetrag nun nur noch rund 3,6 Millionen Euro betragen. 2020 werden wir dann voraussichtlich keinen Schutzschirm mehr brauchen - wenn uns das Land nicht zusätzliche Aufgaben aufbürdet.“ Für die Bürgermeisterin sind Bund und Land dabei in der Pflicht. Wer den Kommunen mehr Aufgaben aufdrücke, müsse auch das Geld dafür bereitstellen.

Finanznot verfestige sich nämlich dann, wenn wirtschaftliche Dynamik, sachgerechte Zuwendungen des Landes wie des Bundes fehlten - und Steuern nicht so erhoben würden, wie es nötig sei. Die Gemeinden benötigten diese Beiträge.



