Stadtjugendpflege Uetersen : Fröhliche Ferientage im Grünen

Uetersen | Nicht jeden lässt der sechs Jahre alte Denis in sein kleines Baumhaus, das er sich in einer blauen Tonne eingerichtet und mit Seilen an einem der Obstbäume auf der Wiese neben dem Museum Langes Tannen befestigt hat. Denn in dem Baumhaus bewahrt er „Schätze“ auf: Gras, Steine und Holzstückchen von Entdeckungstouren im Wald Langes Tannen. Denis gehört zu den Mädchen und Jungen, die an den „Waldwochen“ im Ferienprogramm der Stadtjugendpflege Uetersen auf dem Gelände Langes Tannen teilgenommen haben.

Auf der Ostbaumwiese neben dem Museum toben und Fußball spielen, Langes Tannen erkunden, Vögel und Insekten beobachten sowie frische Luft und Sonne bei Spiel und Spaß genießen, das alles wurde bei den beiden Ferienbetreuungswochen im Grünen den teilnehmenden Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren geboten. „Wir brauchen nicht viel Programm. Die Kinder genießen das freie Spiel und die Natur, in der sie zum Teil ganz neue Erfahrungen sammeln“, so Jörg Hitz. Er ist seit 1985 Stadtjugendpfleger in Uetersen und hat die „Stadtranderholung“ in den Sommerferien, die nun „Waldwoche“ genannt wird, vor 32 Jahren mit aus der Taufe gehoben.

Außer der Betreuung des freien Spiels hatten Hitz, seine Kollegin Larissa Scheffler und die vier jungen ehrenamtlichen Helfer für die Teilnehmer der beiden Waldwochen aber auch Kreativangebote wie Malen, Gestalten und Basteln vorbereitet. Und je nach Interesse beteiligten sich die Kinder am Bedrucken von Taschen, Bemalen von Gipsfiguren und Bastelarbeiten mit Naturmaterialien oder sie tobten lieber mit Max Henningsen und Timo Schulte über die Wiese.

Der 13 Jahre alte Timo gehörte vor ein paar Jahren selbst noch zu den Teilnehmern des Ferienprogramms der Stadtjugendpflege und leistete nun erstmals als „Juniorbetreuer“ Hilfe. Auch der 23 Jahre alte Max kennt die Ferienbetreuung in Langes Tannen noch aus seiner Kindheit. Der junge Mann absolviert eine Erzieherausbildung, hat gerade Ferien und unterstützt seit Ferienbeginn das Team der Stadtjugendpflege. Auch die ehemaligen FSJ-lerinnen (FSJ: Freiwilliges soziales Jahr) in der Stadtjugendpflege Jennifer Gauert (19), die nach den Ferien ihre Erzieherausbildung beginnt, und die 22-jährige Franziska Behrens, die sich bereits in der Erzieherausbildung befindet, sammelten bei der Ferienbetreuung als Helfer weitere praktische Erfahrungen.

Einige Kinder erlebten auch die Zirkuswoche

Einige Kinder, wie der elf Jahre alte Jeremy, haben an beiden Waldwochen und auch der Zirkuswoche, mit der die Ferienbetreuung in diesem Sommer startete, teilgenommen. „Mir hat alles gefallen, es war richtig schön hier“, schwärmt Jeremy von der Zeit im Grünen.

Nur einen Tag mussten die Kinder und Betreuer wetterbedingt in das Stadtwerkehaus ausweichen. An allen anderen Tagen der beiden Waldwochen haben sie sich montags bis freitags um 10 Uhr auf der Wiese neben dem Museum getroffen und um 15 Uhr dort voneinander verabschiedet.

Die Outdoor-Spielgeräte wie Bälle, Kegel, Tretfahrzeuge oder kleine Roller stammten aus dem mobilen Container der Spielplatzbetreuung. Und natürlich war auch an genügend Getränke und täglich einen Mittagsimbiss wie Hotdogs oder Sandwiches für die 20 Teilnehmer der ersten Waldwoche der Sommerferien 2017 und die 13 Teilnehmer der zweiten Woche gedacht worden. Nun macht auch die Stadtjugendpflege erst einmal eine Woche Pause. In den letzten beiden Ferienwochen wird dann zum Ferienclub in das Stadtwerkehaus eingeladen. Und auch hierfür sind alle Plätze bereits ausgebucht.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 14.Aug.2017 | 16:00 Uhr