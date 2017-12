Fristfehler: Keine Wahl der Kandidaten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai 2018 sollte eigentlich den Schwerpunkt der Mitgliederversammlung der örtlichen SPD bilden, entsprechend hoch war die Beteiligung. Doch wegen eines Fristfehlers konnte die Wahl der Kandidaten nicht durchgeführt werden. Die 29 Sozialdemokraten, die zum Treffen des Ortsvereins in den Uetersener Hof kamen, waren auf die Festlegung ihrer Direkt- und Listenkandidaten vorbereitet. Doch am Anfang der Versammlung gab Vorsitzende Heike Baumann (Foto) bekannt, dass die Wahl an diesem Tag ausfällt. „Es muss zuerst öffentlich bekanntgemacht werden, dass eine Kommunalwahl stattfindet“, so Baumann, „erst dann dürfen wir unsere Kandidaten wählen.“ Diese Frist war dem Vorstand nicht bekannt gewesen, die Stadtverwaltung hatte nur zwei Stunden vor der Mitgliederversammlung darauf hingewiesen.

Für die Wahl der Kandidaten wird nun ein neuer Termin angesetzt. Die insgesamt 20 Sozialdemokraten, die politische Verantwortung in Uetersen übernehmen möchten, wurden jedoch bereits vorgestellt. Als Direktkandidaten für die Wahlkreise eins bis 14 bewerben sich Anil Aladag, Ingo und Gisela Struve, Dieter Schipler, Rolf Brüggmann, Benjamin Wirth, Franziska Hammer, Dirk Woschei, Heike und Jan Baumann, Kerstin Wismann, Hans-Joachim Wehrs, Anne-Christin Speichert und Thomas Manske, zudem gibt es weitere fünf Listenkandidaten. Baumann betonte, dass sich neue Kandidaten bis zur Durchführung der Wahl noch bewerben können. Derzeit hat die SPD in der Ratsversammlung neun Sitze, die Fraktion umfasst 18 Mitglieder.

Auf das Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 gingen die Genossen noch nicht ein, Ideen und Anregungen werden derzeit zusammengetragen. Vorgestellt werden soll das Programm auf der Jahresversammlung im Februar.

Die Ortsvereins-Vorsitzende hatte jedoch jetzt schon eine Botschaft an alle Wähler: „Hass und Hetze lösen keine Probleme, einfache Lösungen, wie uns die AfD vorgaukelt, gibt es nicht.“ Viele wüssten nicht, dass es auf kommunalpolitischer Ebene keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. „Wir müssen die Nichtwähler daher davon überzeugen, dass ihr Nichtstun ein aktiver Eingriff ist“, so die Sozialdemokratin. Man müsse auch nicht mit allen Punkten einer Partei zu einhundert Prozent übereinstimmen. Stattdessen gehe es um die größte Schnittmenge zwischen den eigenen Vorstellungen und denen der Parteien sowie um Diskussion und Austausch.