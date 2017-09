Führungen in Uetersen : Friedhof einmal anders gesehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Waltraut Hinz-Hass 1 von 1

von Waltraut Hinz-Hass

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:30 Uhr

Uetersen | Zu Uetersens Historie gehört auch die Friedhofsgeschichte. Im Rahmen des „Tag des Friedhofs“ bot die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Am Kloster, die gemeinsam mit der Kirchengemeinde Tornesch Träger des Friedhofs ist, zwei einstündige Führungen über den Neuen Friedhof an. Rund 20 Gäste nahmen die Gelegenheit wahr, den Friedhof einmal mit anderen Augen zu sehen und Interessantes aus berufenem Munde zu erfahren: von Renate Paelchen und Erhard Vogt vom Kirchengemeinderat Am Kloster.

Zunächst startete Paelchen mit ihrer Gruppe zum Rundgang über den 1902 eröffneten, heute zehn Hektar großen Neuen Friedhof. Ihr Weg führte zu markanten Punkten wie dem ältesten Grab, dem Grab der Kinder, die an Kaisers Geburtstag ertrunken waren, den Kriegsgräbern und dem erst vor sieben Jahren errichteten Kinderstein.

Eine besondere Grabform

Diese besondere Gedenkstätte in Grabform erinnere an nicht beerdigte Kinder, zum Beispiel, weil sie tot geboren oder abgetrieben wurden, hörten die Besucher von Silke Boenkendorf. Sie hatte den Kinderstein mit initiiert und begleitete die Führung an dieser Stelle.

Ein weiteres Thema waren die verschiedenen Grabformen, vor allem die neuen Bestattungsformen. Waren es vor einigen Jahren noch 70 Prozent Sarg- und 30 Prozent Urnenbestattungen, so ist es heute genau umgekehrt, erzählte Paelchen und stellte die verschiedenen Urnenfelder und das neue Kolumbarium vor. Die Führung um 16 Uhr übernahm Vogt. Seine Tour zeigte, dass das Thema Gedenkkultur auf dem Friedhof einen breiten Raum einnimmt. Erste Station war das 1921 errichtete Ehrenmal für die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs, das 1956 um das Holzkreuz und die Gedenkplatte für die Toten des Zweiten Weltkriegs ergänzt wurde. Das Ehrenmal, das heute wie beabsichtigt mitten auf dem Friedhof steht, wurde damals am Friedhofsrand gebaut und gelangte erst durch die spätere Friedhofserweiterung in seine exponierte Lage.

Gedenkplatte für Widerstandskämpfer

Weitere Ziele waren der Soldatenfriedhof, auf dem neben deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs auch abgeschossene britische Piloten und zwei russische Kriegsgefangene beerdigt sind, die 30 Gräber von in Uetersen beschäftigten Zwangsarbeitern und die Gedenkplatte für die Uetersener Naziopfer Johann Britten, Arthur Sorg und Wilhelm Vollstedt. Die drei Männer waren kommunistische Widerstandskämpfer.

Auch in den Turm der Neuen Kapelle durften die Gäste hineinschauen. Dort besichtigten sie neben den Gedenktafeln für getötete Soldaten im Deutsch-Dänischen und im Deutsch-Französischen Krieg ein Gedenkbuch der Stadt Uetersen für Gefallene und Vermisste des Zweiten Weltkriegs. „Die Seiten dieses Buchs, in dem die Soldaten nach ihren Geburtstagen verewigt sind, werden täglich von der Friedhofsverwaltung weitergeblättert“, erläuterte Vogt diesen der Öffentlichkeit kaum bekannten Teil der Gedenkkultur.