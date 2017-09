Freude über 250 Kürbissorten

vergrößern 1 von 2 Foto: Eschke (2) 1 von 2

Auf dem Kürbisfest präsentierte die Pflanzenscheune Heidgraben die Ernte von 250 selbst angebauten Kürbissorten. Kulinarische Köstlichkeiten lockten viele Ausflügler in den Groß Nordender Weg, und auf dem Kunsthandwerkermarkt gab es allerlei Selbstgestaltetes.

Ob Spaghetti-, Hokkaido- oder Ufokürbis, gewarzt oder glatt, Butternuss, Mandarine oder zweifarbiger Flaschenkürbis, auf dem Kürbisfest der Pflanzenscheune war die Auswahl groß. „Über 700 Kürbissorten gibt es auf der Welt, 250 davon bieten wir hier an, wir haben sie alle auf den Feldern gegenüber selbst angebaut“, erläuterte Geschäftsführer Axel Heitmann. In leuchtenden Herbstfarben, in orange, grün und gelb, und in allen Größen, vom tomatengroßen Minikürbis bis zum Zehnkilo-Koloss, lagen die Herbstfrüchte in den Auslagen. Einige davon, die Speisekürbisse, sind essbar, andere wiederum dienen der herbstlichen Dekoration oder als Halloween-Schmuck.

Im Gewächshaus boten auch in diesem Jahr wieder Kunsthandwerker der Region ihre Waren an, darunter selbstgemachte Pflanzenölseifen, Honigprodukte, Tiffany-Glasmosaike, handgemachte Teddybären und Puppen, Schmuck, Kinderschuhe aus Leder, Kissen für Kids oder Gewürzmischungen. Organisiert wurde der Markt bereits zum dritten Mal in Folge von Rita Harms, die dort selbst genähte Taschen und Tischläufer verkaufte, sowie Dörte Garber, die mit ihren Blumenkarten vor Ort war.

Einigen Bastlern konnten die Besucher auch beim Entstehen der Werke über die Schulter gucken: Die kreative Technik des Quilling, bei der Papierstreifen gerollt und zu kunstvollen Figuren geformt werden, zeigte Heide Klüh, und Karin Bendt demonstrierte, wie man aus Geschenkpapier Taschen herstellt. Auf dem gut besuchten Fest tummelten sich neben Kürbis-, Kunsthandwerk- und Pflanzenfans auch Liebhaber der angebotenen Hausmannskost, so auch eine Elmshorner Gruppe, die auf Radtour war. „Der selbst gebackene Kuchen hier ist toll“, freute sich Radlerin Ursel Poppek. Neben Kaffee und Kuchen gab es im Dekostübchen und auf den Außenplätzen auch Kürbissuppe, Fischbrötchen und Grillwürste.