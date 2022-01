2. Basketball-Bundesliga : Frauen-Trainer in Quarantäne: Talfahrt für SC Rist Wedel geht weiter

Einer 50:94-Klatsche bei Rotenburg/Scheeßel folgte am Sonntag (16. Januar) eine 76:78-Heimpleite gegen die Young Dolphins Marburg, die Rist-Trainer Asil Aydin verpasste, weil er kurzfristig in Corona-Quarantäne musste.

von Johannes Speckner

18. Januar 2022, 10:10 Uhr

Einer 50:94-Klatsche bei Rotenburg/Scheeßel folgte am Sonntag (16. Januar) eine 76:78-Heimpleite gegen die Young Dolphins Marburg, die Rist-Trainer Asil Aydin verpasste, weil er kurzfristig in Corona-Quarantäne musste.

Nein, es war nicht so, dass Trainer Asil Aydin nach der klaren 50:94 (26:60)-Niederlage, die seine Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist Wedel am Sonnabend bei der BG 89 Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel kassiert hatten, nicht mehr hinschauen konnte. Der Chefcoach wurde auch keinesfalls entlassen. Am Sonntag, als die Risterinnen mit einem 76:78 (38:41) gegen die Young Dolphins Marburg ihre siebte Niederlage in Folge kassierten, fehlte er, weil er als Kontaktperson eines der am Sonntagvormittag positiv auf Corona getesteten Herren-Spieler in Quarantäne musste.

Deutliche Steigerung im Heimspiel

Beim Derby in Scheeßel geriet etwas Zählbares für die Elbstädterinnen schnell außer Reichweite. Die Gegnerinnen seien „gut besetzt und abgezockter gewesen“, befand Aydin. Viel besser lief es tags darauf unter Co-Trainer Jan-Christian Both in der Steinberghalle. Die Wedelerinnen waren wacher, motivierter, engagierter sowie selbstbewusster – und der Zweitvertretung von Bundesligist BC Pharmaserv Marburg ebenbürtig.

Wir hatten das Spiel in der Hand, haben es aber abgegeben. Asil Aydin, Trainer SC Rist Wedel

Beide Teams spielten sich immer wieder gute Chancen heraus und erarbeiteten sich ihre Punkte. Im dritten Viertel hatten die Gastgeberinnen ihre beste Phase. Ihr höchster Vorsprung betrug 14 Punkte – doch die Gäste aus Mittelhessen kämpften sich Stück für Stück wieder heran. In einer dramatischen Schlussphase vergab Rist-Kapitänin Laura Rahn den letzten Wurf, der den Sieg bedeutet hätte. „Wir hatten das Spiel in der Hand, haben es aber abgegeben“, haderte Aydin, der die Partie von Zuhause aus im Internet-Livestream verfolgt hatte. spe