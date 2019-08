Gerberplatz in Uetersen : Frau wird von Autofahrer beschimpft und bedroht

Die 62-Jährige sucht nun den Zeugen, einen Mann, der den Vorfall ihren Angaben zufolge beobachtet hat.

von Klaus Plath

08. August 2019, 16:00 Uhr

Uetersen | Eine Autofahrerin hat sich bei shz.de gemeldet und das rüde Verhalten eines weiteren Autofahrers ihr gegenüber beklagt.

Die 62 Jahre alte Autofahrerin bittet nun den Zeugen des Vorfalles vom Montagnachmittag am Gerberplatz, sich unter Telefon (0 41 22) 7 05 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Zeuge ist während einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Dame und einem Autofahrer in seinem Pkw hinzugekommen.

Da dieser die Bedrohung des Autofahrers ihr gegenüber mitbekommen habe, sei der jetzt von ihre Gesuchte verbal eingeschritten und habe dem Autofahrer gesagt, er solle von der Frau ablassen. Eine Strafanzeige von ihr liegt der Polizei Uetersen inzwischen vor.

Ausgebremst und bedroht

Zu der Auseinandersetzung ist es gegen 17.25 Uhr gekommen. Seinen Anfang nahm der Streit nach Angaben der Geschädigten auf dem Großen Sand. Diesen befuhr die Frau in Richtung Gerberplatz. Dabei erblickte sie ein dunkles, großes Auto in ihrem Rückspiegel. Dieses sei sehr dicht aufgefahren, sodass sie sich genötigt gefühlt habe. „Da habe ich kurz auf die Bremse gedrückt.“ Dass sie das nicht gedurft habe, wisse sie inzwischen. Mit dem Ziel, auf die Straße An der Klosterkoppel einzubiegen, passierte die 62-Jährige den Gerberplatz.

Das schwarze Auto folgte ihr. Beim Abbiegen auf die Straße habe sich der Fahrer des schwarzen Wagens dann vor sie gesetzt, ihren Pkw ausgebremst und sei aus seinem Auto gesprungen. Anschließend habe er sich auf der Fahrerseite an das offene Fenster ihres Autos gelehnt und sie unflätig angesprochen sowie bedroht. Dabei habe der Mann mit seinen Händen Würgegesten ausgeführt. Er ließ erst von seinem Opfer ab, als der Zeuge hinzukam.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?