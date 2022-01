Holocaust-Gedenktag in Wedel : Flashmob und Ausstellung zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus

Unter dem Titel „Neofaschismus in Deutschland“ geht die Schau in der Stadtbücherei rechtsradikalen Tendenzen in der Bundesrepublik nach. Wegen Corona können nur 50 Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen.

19. Januar 2022, 18:00 Uhr

Unter dem Titel „Neofaschismus in Deutschland“ geht die Schau in der Stadtbücherei rechtsradikalen Tendenzen in der Bundesrepublik nach. Wegen Corona können nur 50 Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen.

Eine Form des Erinnerns finden, die in die Zukunft wirkt, Trauer über Leid und Verlust ausdrücken und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken: Seit 26 Jahren gedenkt Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Bundespräsident Roman Herzog hatte 1996 den Tag, an dem Auschwitz durch die Rote Armee befreit wurde, zum Holocaust-Gedenktag ausgerufen.

Mit unter anderem zwölf Ausstellungen hat der Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit bisher diesen Gedenktag gestaltet. Dabei ging es um so vielfältige Aspekte wie „Frauen im KZ“, die Erziehung der Jugend unter der rassistischen, nationalistischen und homophoben Ideologie des NS-Staates, den Widerstand der Arbeiter oder das Euthanasieprogramm der Nazis.

25 Tafeln analysieren den „Neofaschismus in Deutschland“

Nachdem die Schauen wegen Corona zweimal aussetzen mussten, steht in diesem Jahr endlich wieder einmal eine visuelle und textliche Aufarbeitung an. Die nimmt Roman Herzogs Mahnung einer Gefahr der Wiederholung ernst und beschäftigt sich mit neuesten rechtsextremistischen und rassistischen Tendenzen in der Bundesrepublik.

„Neofaschismus in Deutschland“ beinhaltet 25 Tafeln, die die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), zusammengestellt hat. In Wedel sind sie ab Donnerstag, 27. Januar, in der Stadtbücherei, Rosengarten 6, zu sehen. In Themenschwerpunkten wie Ideologie, Struktur oder Zusammenhänge und Hintergründe wird dort unter knackigen Überschriften wie „Rassismus neu verpackt“, „Demokratie? Aber nur wenn es passt“, „Braunes Bio“ oder „International vernetzt“ anhand reichhaltigen Bildmaterials und kurzer Texte übersichtlich aufgeklärt.

Schüler von GHS und EBG führen ins Thema ein

Los geht es um 19 Uhr. Für eine Einführung in das Thema haben sich Schüler der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) und Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) im Vorfeld mit der Ausstellung näher beschäftigt. Sie griffen jeweils einen Aspekt heraus, bearbeiteten ihn und stellen nun ihre Ergebnisse vor.

Wegen der schwierigen Corona-Lage gibt es diesmal keine Live-Musik. Irmgard Jasker, Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit

Das musikalische Rahmenprogramm der Veranstaltung kommt vom Band. „Wegen der schwierigen Corona-Lage gibt es diesmal keine Live-Musik“, bedauert Irmgard Jasker vom Arbeitskreis. Stattdessen halten die Veranstalter Einspielungen bereit. Unter anderem soll eine Video-Aufzeichnung des Vortrags der Künstlerin Anna Haentjens, die bereits zum 27. Januar 2021 das Gedicht von Konstantin Simonov „Wart auf mich“ vertont und gesungen hat, gezeigt werden. Auch die Oma-Körner-Band wird musikalisch zu Wort kommen. Sie hat eine Coverversion eines Songs der Ärzte aufgenommen.

Wegen der Corona-Maßnahmen sind diesmal nur 50 Zuschauer zur Gedenkveranstaltung zugelassen. Zudem ist eine Anmeldung im Vorfeld unter Telefon (04103) 3386 oder per E-Mail an irmgard@jaskers.de notwendig. Es gilt die 2G-Regel. Darüber hinaus muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bereits um 17 Uhr lädt der Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit zu einem Treffen am KZ-Gedenkstein in der Rissener Straße 114-118 unterhalb des Lidl-Parkplatzes ein. „Wir wollen wieder einen Licherflashmob veranstalten“, kündigt Jasker an. Es gehe darum, mit Kerzen und Laternen ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen. „Auch bei dieser Aktion bitten wir darum, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen“, sagt die Initiatorin.