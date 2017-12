Firma May verkauft nicht an die Stadt

von

02.Dez.2017

Die Stadt will das Grundstück des früheren Rewe-Markts an der Lienausallee kaufen. Zumindest sind das die Vorstellungen von CDU und Grünen, die Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) per Mehrheitsbeschluss beauftragten, mit dem Grundstückseigentümer, der Itzehoer Firma May & Co., entsprechende Verhandlungen zu führen (wir berichteten). SPD und BfB verweigerten ihre Zustimmung. Nach UeNa-Informationen hat das Unternehmen bereits abgelehnt. Der Preis war zu niedrig.

CDU-Fraktionschef Andreas Stief sagte im Ausschuss, dass es innerhalb der Politik gemeinsames Ziel sei, einen Nahversorger in die Innenstadt zu holen. Und bei der Realisierung dieses Vorhabens wolle man die Hosen anhaben. Grünen-Fraktionschef Thorsten Berndt sprach davon, etwas Gutes für die Stadt tun zu wollen. Eigentum verpflichte. Er halte es für unverantwortlich, dass der Grundstückseigentümer das umzäunte Areal derart verkommen lasse. Dass das noch eine Weile so bleiben könnte, war den Worten von Bürgermeisterin Hansen zu entnehmen, die sagte, dass sie nicht wisse, was der Eigentümer an der Lienausallee plane.

CDU und Grüne hatten stets betont, einen Supermarkt auf dem früheren Rewe-Grundstück zu befürworten. Gleich nebenan, auf dem Grundstück mit der Parkpalette, wolle man dies nicht, hieß es auch am Donnerstagabend. Die Firma May & Co habe genug Platz, ihre Ideen auf ihrem Grund und Boden zu verwirklichen. Und wenn sie das nicht wolle, könne sie ja verkaufen, damit die Stadt entsprechend ihrer Vorstellungen entwickeln könne. Will die Stadt ihr Vorhaben realisieren, wird sie wohl finanziell aufstocken müssen.