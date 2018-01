Freiwillige Feuerwehr : Feuerwehr in Tornesch lädt zum Fasching ein

Bei einem Kostümwettbewerb wird das beste Kostüm mit einem kleinen Preis prämiert. Der Eintritt an der Abendkasse kostet acht Euro. Im Vorverkauf werden lediglich sechs Euro berechnet. Karten sind per E-Mail, unter Telefon (0163) 2754270 sowie an den Sonntagen, 14. und 21. Januar, von 10 bis 12 Uhr direkt an der Wache erhältlich. Für die Kindermaskerade gibt es keinen Vorverkauf, der Eintritt in Höhe von zwei Euro pro Kind und 3,50 Euro pro Begleiter wird zu Beginn der Veranstaltung entrichtet.Die Mail-Adresse der Wehr lautet Feuerwehr.Ahrenlohe@t-online.de