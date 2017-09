Feuer vernichtet Garagenkomplex

vergrößern 1 von 3 1 von 3





erstellt am 27.Sep.2017 | 16:05 Uhr

Es war das bislang größte Feuer, das es von der Uetersener Wehr in diesem Jahr im Stadtgebiet zu löschen galt. In der Nacht zum Dienstag brannte an der Großen Twiete eine Garage und eine Hobbywerkstatt nieder. Der Feuerwehr ist es gelungen, ein angrenzendes Wohnhaus zu halten.

Beim Eintreffen der Einsatzleitung um kurz vor Mitternacht brannte das Ensemble bereits lichterloh, so dass Wehrführer Karten Schmitt Vollalarm für die Uetersener Wehr auslösen ließ. Im Einsatz waren schließlich 44 Kameraden, die mit neun Fahrzeugen anrückten. Zudem vor Ort waren zwei Rettungswagenbesatzungen und die Uetersener Polizei.

Die Wasserversorgung konnte zügig aufgebaut werden, dabei verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde mit verdrehtem Knie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Anwohner erlitt im Fortgang des Einsatzes eine Rauchvergiftung. Vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg eilte der stellvertretende Kreisbrandmeister, Stefan Mohr, herbei, um sich vor Ort über die Lage informieren zu lassen.

Die Flammen konnten durch massives Vorgehen nach etwa 20 Minuten erstickt werden, es war jedoch nicht mehr möglich, den Totalschaden der Garage und Werkstatt nebst eines dort abgestellten Pkws zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Während des Einsatzes musste die Große Twiete für den Straßenverkehr voll gesperrt werden.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen bereits in der Brandnacht aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine detaillierten Angaben gemacht werden, er dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.