Altstadtfest in Uetersen : Festmeile in gemütlicher Atmosphäre

Uetersen | Der Countdown für das Altstadtfest am kommenden Sonntag, 27. August, in Uetersen läuft. Vor wenigen Tagen trafen sich die Organisatoren von den Klosterfreunden Uetersen und der Stadt Uetersen mit den Mitwirkenden am Ort des Geschehens, dem Klosterbezirk, um die Standvergabe festzuzurren.

Auf beinah fünfzig Aussteller, einen kleinen Flohmarkt, zehn Unterhaltungsprogrammpunkte, viel Spiel und Spaß für die Kinder und Gaumenfreuden dürfen sich die Besucher von vormittags 11 Uhr bis abends um 20 Uhr freuen. Außerdem sind die Klosterkirche, wo Orgelkonzerte zu hören sein werden, und das historische Stadtmuseum in der Parkstraße geöffnet.

„Rund ein Drittel unserer Aussteller sind neu, und neu ist auch, dass wir bis auf einige Stände am Buttermarkt die gesamte Festmeile, vom Klosterhof aus beginnend, direkt in das Klosterviertel gelegt haben. Wir wollten die Nutzung öffentlicher Straßen vermeiden, aber auch eine noch gemütlichere Atmosphäre für das Altstadtfest schaffen“, erzählt Mitorganisatorin Renate Paelchen. Die lange Festmeile zieht sich vom Buttermarkt aus, wo der kleine Flohmarkt Feines und Schönes feilbietet, durch den Klosterhofweg, über die Krokuswiese, das Teehaus und die Priörinnenscheune bis hin zur „Bleiche“ genannten Wiese. An den ausgewogen verteilten Ausstellerständen haben die Besucher die Qual der Wahl unter Marmeladen, Bonbons und Magenbitter, Duftölen und Seifen, Keramik und Mineralien, Wohn- und Gartenaccessoires, Möbelrestauration, Buchbinde- und Glasarbeiten, Schmuck – auch aus Tafelsilber, Bekleidung, Handarbeiten und vielem mehr. Auf der „Bleiche“ sind ab 13.30 Uhr den ganzen Nachmittag Bühnenauftritte zu erleben. Neben der Trachtengruppen Pinnau Elbmarschen und Ueterst End, dem Rosenmusikzug und der Haseldorfer Liedertafel werden ein Zimmermannsklatsch, Tänze aus der Kaiserzeit und Barocktänze ihre Zuschauer erfreuen.

Im Teehaus liest PRosarium und historisch gewandete Menschen wandeln durch den Garten des Klosterprobstes. Kinder können sich im Karussell, bei Treckerrundfahrten, beim Reiten, im Streichelzoo und bei vielen anderen Attraktivitäten vergnügen. Und natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Von Eisbahn über Kaffeegarten bis hin zu Ständen mit Herzhaftem findet jeder Seins. Den Auftakt des Altstadtfestes bestreiten vor der Klosterprobstei „Haselpit“ mit historischer Musik, die Bläsergruppe Tornesch und die Rosenhoheiten, während Roland Barz ab 18.30 Uhr mit einem Konzert den Schlusspunkt setzt. „Wir freuen uns auf viele Besucher und bitten alle, die Parkpalette an der Klosterkoppel zu nutzen“, so Renate Paelchen.

von Waltraut Hinz-Hass

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:00 Uhr