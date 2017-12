Festliche Musik der Chorknaben Uetersen

vergrößern 1 von 2 Foto: Eschke (2) 1 von 2

Gleich drei Mal füllten die Chorknaben Uetersen am zweiten Adventwochenende die Klosterkirche, drei Mal in Folge lauschten jeweils rund 450 Zuhörer den Gesängen aus mehr aus 90 Kehlen. Dabei erklangen Stücke vom Frühbarock bis zur Gegenwart.

Ungewöhnlich früh gab es die Weihnachtskonzerte der Chorknaben in diesem Jahr, doch Thorsten Mann-Raudies, Vorsitzender der Chorknaben Uetersen, versprach bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste, die Kirchenschiff und Empore füllten: „Nächstes Jahr werden die Konzerte wieder am 4. Advent, kurz vor dem Weihnachtsfest, stattfinden.“ Und er stellte fest: „Mit dem Schnee da draußen ist es ja trotzdem sehr heimelig.“ „Veni Emmanuel“ singend, zogen die verschiedenen Altersklassen der Chorknaben in die Klosterkirche ein. Chorleiter Hans-Joachim Lustig erklärte dem Publikum die Choraufteilung. „Einige aus den Vorchören sind erst seit einem Dreivierteljahr dabei, und sie sind besonders aufgeregt“, so Lustig. Alle Chöre gemeinsam, von den Vorchören über den Hauptchor bis zu den Männerstimmen, eröffneten das Konzert mit dem „Alten Weihnachtsruf“: „Alle Welt springe und lobsinge.“ Mehr als 90 Gesangstalente erhoben ihre Stimmen und erfüllten die Klosterkirche mit ihrem Klang. Auch beim Weihnachtslied „Kommet, Ihr Hirten“ sangen die Kleinsten schon mit, die nach etwa einer halben Stunde das Konzert verließen.

Vom frühbarocken Komponisten Heinrich Schütz gaben die Chorknaben „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Und auch moderne Stücke, wie das spanische Weihnachtslied „Feliz navidad“ von José Feliciano, auf Deutsch: „Frohe Weihnacht“, wurden gesungen.

Die Männerstimmen traten bei der „Festlichen Chormusik zu Advent und Weihnachten“ auch einzeln auf, denn die Tenor- und Bassstimmen haben eine CD aufgenommen. Von der für den internationalen Markt gedachten Aufnahme „Christmas Concert“ stellten die Älteren „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ vor. Und Leonid Klimaschewski präsentierte Stücke auf dem Akkordeon, wie das „Concerto grosso in d-Moll op.3.No.11, 2“ von Antonio Vivaldi.

Seine Weihnachtskonzerte nutzte der große Traditionschor, um per Flyer für ein nächstes Vorhaben zu werben. Denn das Crossover-Projekt „Odi et Amo“, im Original im Jahr 1999 aufgenommen, soll weiterentwickelt und als Version 2.0 auf CD verewigt werden. Um das Vorheben zu finanzieren, startet ab dem 20. Januar ein Crowdfunding unter www.startnext.com.