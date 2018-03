Papierfabrik : Feldmuehle Uetersen: Insolvenz wird eröffnet

Das Insolvenzverfahren beginnt am 1. April. Mehrere Investoren sollen Interesse an der Übernahme der Papierfabrik haben.

von Klaus Plath

22. März 2018, 18:30 Uhr

Uetersen | „Plangemäß ist mit einer Insolvenzeröffnung zum 1. April und mit einer sanierenden Übertragung zum 1. Mai 2018 zu rechnen.“ Diese Information der Geschäftsführung der Feldmuele Uetersen GmbH erreichte am Donnerstag shz.de. Seit dem 24. Januar dieses Jahres wird versucht, die Feldmuehle in „tieferes Fahrwasser“ zu bringen, also die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Alle Bemühungen, die Insolvenz abzuwenden, sind nun ganz offensichtlich gescheitert − doch die Zukunft des Werks mit mehr als 400 Mitarbeitern scheint dennoch gesichert. Am Mittwoch wurde die Belegschaft über das weitere Vorgehen informiert.

Am 24. Januar hatte Geschäftsführer Johann Heinrich Kayser das Verfahren auf Eröffnung der Insolvenz durch eine entsprechende Anzeige beim Amtsgericht Pinneberg in Gang gesetzt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist damals der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Tjark Thies bestellt worden. Mit Wirkung vom 16. März wurden Thies seitens des Gerichts weitere Rechte eingeräumt, die es ihm zum Beispiel erleichtern, Verbindlichkeiten nach Eröffnung der Insolvenz zu begleichen.

Firmenübernahme nach Insolvenzplan

Ziel aller Beteiligten war es von Anfang an, dem Uetersener Unternehmen, das hochwertige weiße gestrichene Etikettenpapiere, Verpackungspapiere und grafische Papiere für den deutschen und internationalen Markt herstellt, eine Chance zu geben, weiterhin agieren zu können. Und dabei stehen ganz offensichtlich die Altschulden im Weg. Als Altschulden gelten alle Verbindlichkeiten des Unternehmens, die vor dem 24. Januar angefallen sind. Die Unternehmensübernahme durch Insolvenzplan ist denkbar, denn nach Informationen von shz.de gibt es mehrere Investoren, die ein Interesse an der Feldmuehle haben.