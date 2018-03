Farbintensiv und von Licht durchflutet

Jörgen Habedank stellt in der Galerie Atelier III aus

von Ulf Marek

05. März 2018, 16:05 Uhr

In der aktuellen Präsentation der Galerie Atelier III auf der Barmstedter Schlossinsel, die mit dem Titel „Das ist Farbe!“ überschrieben ist, wird überaus farbintensive Malerei und Glasmalerei von Jörgen Habedank gezeigt. Zu sehen ist sie bis zum 29. April, am Sonnabend wurde sie feierlich eröffnet.

„Der Künstler lebt und arbeitet in Tornesch. In seinem historischen Mühlenatelier entstehen prächtige Farbkompositionen sowie Entwürfe für moderne Glasgestaltungen“, erklärt Galeristin Karin Weißenbacher und ergänzt: „Wir präsentieren eine Auswahl seiner lichtdurchfluteten Werke: Abstrakte Malerei voller Farbbrillanz und Transparenz, Glasstelen und Glasbilder, die mit Licht gemalt erscheinen.“



Vielfältige Stimmungen und Kontraste





Habedanks Spiel und Raffinesse im Umgang mit dem Licht lade den Betrachter ein, in die vielfältigen Stimmungen und Kontraste einzutauchen. Den intensiven Farbkompositionen Habedanks wohne eine schwungvolle Dynamik inne. „Die abstrakten Bildflächen atmen Atmosphäre und erzeugen eigene Spannungsfelder, die in ihrer Lesbarkeit vielschichtige Deutungen zulassen. Die offene und reduzierte Bildsprache verdichtet sich zu Stimmung und Klangfarbe und wirkt aus der Farbkonzentration heraus“, so Weißenbacher weiter. Die Farbfelder, Tupfer und grafischen Elemente treten in Resonanz miteinander, setzen Schwerpunkte und fordern den Betrachter selbst zum „Inneren Dialog“‘ auf. Den Besucher erwarten eine lichte Farbenflut der Acrylmalerei auf Leinwand und auf den Flächen die bemalten Glasstelen, welche auf Sockeln und in den Fenstern der Galerie präsentiert werden. Während der Eröffnung der Ausstellung gab die Kunsthistorikerin Dagmar Lekebusch eine Einführung in das Werk Habedanks. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte das Duo „Selva Negra“ aus Hamburg, das eigene Kompositionen im Dialog zu den ausgestellten Werken spielte.

Die Galerie Atelier III auf der Schlossinsel Rantzau hat dienstags bis donnerstags, von 14 bis 18 Uhr, sowie sonnabends und sonntags, von 12 bis 18 Uhr, geöffnet.