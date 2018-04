Modernisierung für 3,3 Millionen Euro : Famila: Investition in den Standort Uetersen

Wegen der Modernisierungsarbeiten bleibt das Famila-Warenhaus am Großen Sand vom 22. Mai bis Mitte August geschlossen.

von Sylvia Kaufmann

06. April 2018, 13:00 Uhr

Uetersen | Die bevorstehende umfassende Modernisierung des Warenhauses am Großen Sand ist ein klares Bekenntnis des Unternehmens famila zum Standort Uetersen. 3,3 Millionen Euro sind für die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen eingeplant.

Seit 1994 ist das zur Bartels-Langness-Unternehmensgruppe gehörende Unternehmen famila in Uetersen mit einem Warenhaus vertreten. Seitdem gab es keine größeren Investionsmaßnahmen. Nun steht ein umfassender Umbau der 2200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche bevor. Die baulichen Gegebenheiten machen es erforderlich, das Warenhaus für die Zeit des Umbaus zu schließen. Letzter Öffnungstag ist der Pfingstsonnabend, 19. Mai. Ab dem 22. Mai beginnen dann die Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Die Neueröffnung des Verkaufsraums ist für Mitte August vorgesehen. „Bei laufendem Betrieb würden die Bauarbeiten unverhältnismäßig länger dauern und deutlich höhere Kosten verursachen. Bei der Detailplanung verdeutlichte sich zudem, dass die Einschränkungen für Kunden und Mitarbeiter immens wären“, begründet famila-Geschäftsführer Christian Lahrtz die Entscheidung für die Schließung während der Bauarbeiten.

Durchgängig im Betrieb bleiben allerdings die Filiale der Bäckerei Kolls, der Postpoint mit Lottoannahmestelle sowie der Geldautomat der Sparkasse. Die Mall wird weiter zugänglich sein und durch eine Trennwand vom Baugeschehen abgeschirmt.

Mitarbeiter arbeiten in anderen Häusern



Die 59 Mitarbeiter des Warenhauses sind während einer Betriebsversammlung informiert worden und werden während der Schließzeit in anderen famila-Häusern eingesetzt, bestätigen der Uetersener Warenhausleiter Ralf Kalbitz und Betriebsratsmitglied Gabi Gregor. „Die famila-Geschäftsführung und der Betriebsrat haben gemeinsam einen Einsatzplan für die Mitarbeiter entwickelt. Teilweise nehmen die Mitarbeiter in der Zeit auch ihren Sommerurlaub. Zur Neueröffnung sind dann natürlich wieder alle in Uetersen vor Ort“, betont Kalbitz.

Der Warenhausleiter ist begeistert von den Umbauplänen nach dem aktuellen famila-Konzept. „Die Kunden dürfen sich nach Abschluss der Arbeiten auf ein modernes Erscheinungsbild, farblich gekennzeichnete Themenwelten, breite Gänge, niedrige Regale und ein neues Kassensystem, bei dem Obst und Gemüse an der Kasse gewogen werden, freuen“, kündigt er an. Der Einbau einer neuen Beleuchtung auf LED-Basis und der Einbau einer modernen Kältetechnik gehören ebenso wie die Integrierung des Getränkemarkts in die Verkaufsfläche zu den Modernisierungsarbeiten. Auf der Fläche des bisherigen Getränkemarkts werden künftig zwei Leergutautomaten stehen.

„Es wird eine komplette Entkernung der Verkaufsfläche vorgenommen. Das ist technisch und organisatorisch eine Herausforderung. Aber wir freuen uns, dass der lang ersehnte Umbau nun bald beginnt und die Kunden dürfen auf das Ergebnis gespannt sein“, betont Kalbitz.