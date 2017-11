Polizei-Aktion : Fahrradkontrolle: In Heidgraben gibt es die wenigsten Mängel

vergrößern 1 von 2 Foto: Klaus Plath 1 von 2

von Philipp Dickersbach

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Heidgraben | Das kann sich sehen lassen: 80 Prozent der Fahrräder, die Beamte der Polizei Uetersen an der Grundschule in Heidgraben kontrolliert haben, waren verkehrssicher. An zwei Tagen, zuletzt gestern, waren die Beamten vor Ort und überprüften insgesamt 114 Räder. 91 waren verkehrssicher.

„Das ist ein sehr positives Ergebnis“, sagte Polizist Harun Öznarin. Zweimal sei eine Bremse defekt gewesen, zweimal habe das Licht nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ansonsten hätten insbesondere Reflektoren („Katzenaugen“) gefehlt, so Öznarin.

Deutlich wird das gute Ergebnis in Heidgraben beim Blick auf weitere Fahrradkontrollen, die die Beamten in den vergangenen Tagen in der Region durchgeführt haben. So stuften Öznarin und seine Kollegen während ihrer Kontrolle an der Grundschule in Heist lediglich 24 von 47 Räder als verkehrssicher ein, was einer Quote von etwas mehr als 50 Prozent entspricht.

Sogar nur knapp 43 Prozent waren es an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Uetersen. Häufig sei das Licht defekt gewesen, in zwei Fällen habe die Bremse sogar gänzlich gefehlt, berichtete Öznarin. Der Polizeibeamte appelliert deswegen an die Erziehungsberechtigten, das Fahrrad ihrer Kinder regelmäßig zu überprüfen. Diejenigen, an deren Rädern Schäden festgestellt wurden, haben nun eine Woche Zeit, diese zu beheben und mit dem Rad bei der Polizei vorstellig zu werden.