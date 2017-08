„Es wurde den Richtigen geholfen“

vergrößern 1 von 3 Foto: dickersbach (3) 1 von 3





Die Handwerker hatten ihre Arbeiten rechtzeitig fertiggestellt, nur Petrus drohte dem großen Finale der TV-Sendung „Zuhause im Glück“ einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nachdem sich der Himmel über Tornesch am Donnerstagnachmittag bedrohlich verdunkelt hatte, wurde der ursprünglich für 15 Uhr angesetzte „Wiedereinzug der Familie“ um eine Stunde verschoben. Bis die Protagonisten, die fünfköpfige Familie Petrowski, schließlich im Saßnitzring vorgefahren kamen, dauerte es nochmal eine gute halbe Stunde. Doch das tat der Stimmung unter den rund 100 Interessierten, darunter Nachbarn, Freunde und Verwandte, keinen Abbruch. Sie feierten die Petrowskis frenetisch. Die zeigten sich überglücklich, nun ein komplett renoviertes Haus ihr Eigen nennen zu können.

Acht Tage lang haben die Umbauprofis um Innenarchitektin Eva Brenner und Architekt John Kosmalla das Mittelreihenhaus renoviert und modernisiert. Der Zeitplan war eng gestrickt. Denn eines steht für das Produktionsteam, das seit 2005 mehr als 200 Folgen auf die deutschen Fernsehschirme gebracht hat, stets fest: Der Termin für das Finale muss eingehalten werden. Was die Akkordarbeit bedeutet, wurde in den vergangenen Tagen auch in dem ansonsten eher beschaulichen Wohngebiet deutlich. Ein Lkw folgte dem nächsten, Lieferung auf Lieferung erreichte die Handwerker. Dafür, dass den Beteiligten genügend Parkplätze zur Verfügung standen, sorgten provisorische Halteverbotszonen. Auf den wenigen freien Flächen rund um das Haus mit der Nummer 29 waren zudem zahlreiche Container abgestellt. Doch Aufnahmeleiter Patrick Linke betonte: „Wir erfahren große Unterstützung von den Anwohnern.“

Das zeigte sich auch am Donnerstag. Zum Finale waren zahlreiche Besucher erschienen, und das nicht nur aus Tornesch. „Ich bin großer Fan der Sendung“, sagte Klaus Klimaschewski aus Uetersen, der mit Regenschirm und Kamera bestens ausgestattet war. Auch Jutta Schrenkhammer nutzte die Chance, die TV-Profis einmal hautnah zu erleben. „Truppe und Sendung sind toll“, sagte Schrenkhammer, die in Tornesch arbeitet und in Bad Bramstedt wohnt. Zwei Damen waren extra aus der Marsch in den Saßnitzring gekommen, verbunden mit der Hoffnung, einen Blick in das renovierte Haus werfen zu können. Doch dieser Wunsch blieb ihnen verwehrt. Bis auf das Produktionsteam und die Familie soll niemand vor Ausstrahlung der Sendung Details erfahren. Wann die Folge aus Tornesch auf RTL 2 zu sehen sein wird, steht allerdings noch nicht fest.



Hausschlüssel wird feierlich übergeben

Für die Teilnehmer des Finals hieß es am Donnerstag zunächst warten. Doch nachdem der Regen weitergezogen war und die Kamerateams ihre ersten Aufnahmen im Kasten hatten, konnten sie die Petrowskis, die während des Umbaus in einem Hotel in der Region untergebracht waren, begrüßen. Feierlich übergaben Brenner und Kosmalla den Hausschlüssel.

Für die Familie geht damit eine lange Leidenszeit zumindest ein Stück weit zu Ende. Denn das Schicksal meinte es nicht gut mit dem Ehepaar Petrowski. Beide Söhne, der zwölfjährige Tjorben und der 15 Jahre alte Finn, leiden an Muskeldystrophie, einer Erbkrankheit die zu Muskelschwäche und -schwund führt und die Lebenserwartung deutlich verkürzt. Regelmäßige Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte sowie mehrere Operationen sind die Folge. Eine Heilung gibt es nicht. Doch damit nicht genug. 2013 verloren Tanja und Frank Petrowski zudem ihren dreijährigen Sohn Kjell-Mikka aufgrund einer ungeklärten Darmerkrankung. Nur Tochter Linnea (14) ist gesund.



Zahlreiche Baustellen in dem Reihenhaus

„Wir waren mit den Kräften am Ende“, beschreibt die 40-Jährige die Situation der Familie. Denn auch in dem Reihenhaus, in dem die Petrowskis seit 2004 leben, häuften sich die Baustellen. Sie reichten von Schimmel an den Wänden über ein defektes Badezimmer bis zu fehlendem Platz. „Meinen Mann hat die Situation stark belastet“, sagt Tanja Petrowski. Deswegen habe sie sich Anfang dieses Jahres bei „Zuhause im Glück“ beworben − ohne Wissen ihres 58-jährigen Ehepartners.

Als Anfang Juli die endgültige Zusage kam, sei ihr „ein Stein vom Herzen gefallen“, berichtet die 40-Jährige. „Wir sind allen Beteiligten sehr dankbar“, sagte Tanja Petrowski. Herzlich begrüßt wurden sie und ihre Familie am Donnerstag auch von ihren guten Freunden, den Geschwistern Monika Hachmann und Bernd Schmidt sowie deren Mutter Anne-Martha Schmidt. „Wir freuen uns von Herzen für euch“, sagten die drei und waren sich einig: „Es wurde den Richtigen geholfen.“

von Philipp Dickersbach

erstellt am 05.Aug.2017 | 15:59 Uhr