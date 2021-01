Zeugen gesucht : Erneuter Tankstellen-Überfall in Uetersen: Maskierte ziehen Schusswaffe

Bei dem Tankstellenraub erbeuteten die Täter Bargeld und Tabakwaren. Nachdem sie die Mitarbeiterin bedroht hatten, flohen sie zu Fuß.

von Susi Große

04. Januar 2021, 17:02 Uhr

Uetersen | Schon wieder ein Tankstellenraub in Uetersen (Kreis Pinneberg): Am Sonntagabend (3. Januar) haben zwei Maskierte eine Tankstelle an der Schanzenstraße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Das teilte Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit.

Mitarbeiterin mit Schusswaffe bedroht

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungen betraten zwei Maskierte um 21.47 Uhr die Tankstelle, die sich zwischen den Straßen Kleiner Sand und Hinrich-Voß-Straße befindet. Sie hielten der Angestellten eine Schusswaffe vor und forderten Bargeld.

Die Täter erbeuteten eine bislang unbekannte Menge an Bargeld sowie Tabakwaren. Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Anschließend seien sie zu Fuß in Richtung Kleiner Sand / Jahnstraße geflohen. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur weiteren Fluchtrichtung und möglichen Identität der Täter machen können.

So werden die Täter beschrieben

Der erste Täter soll laut Polizeiangaben zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke, eine dunkle Schirmmütze, ein weiß-blaues Halstuch, eine dunkle Hose, weiße Socken und dunkle Halbschuhe getragen. Der zweite Mann sei zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er sei mit einer dunkelgrauen Jacke mit abgesetzten schwarzen Schultern, einer dunkelblauen Jeans, grauen Sneakers und einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung oder einer Sturmhaube bekleidet gewesen.

Die Beamten bitten um Mitteilung über etwaige Beobachtungen unter der Rufnummer (04101) 2020.

Immer wieder werden in Uetersen die Tankstellen an der Straße, die je nach Abschnitt Jahnstraße, Schanzenstraße und Reuterstraße heißt, überfallen. Zuletzt war es den Ermittlern nach drei Überfallen im Sommer gelungen, eine Tat aufzuklären: Sie nahmen fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren fest, die unter Vorhalt einer Waffe Bargeld erbeutet hatten.