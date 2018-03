Bürgerinitiative „Dorfbahnhof? Nein Danke!“ : Elmshorn und Tornesch: Hoffen auf einen neuen Bahnsteig

Gutachten nimmt möglichen Ausbau des Elmshorner Bahnhofs unter die Lupe. Verbesserung für Tornesch?

von Philipp Dickersbach

23. März 2018, 14:00 Uhr

Tornesch/Elmshorn | Die vierte Bahnsteigkante am Elmshorner Bahnhof − nicht nur in der Krückaustadt wird sie vehement gefordert, auch in Tornesch setzt man Hoffnungen in den Bau. Insbesondere die Mitglieder der Bürgerinitiative „Dorfbahnhof? Nein Danke! Starke Schiene im Kreis Pinneberg“ rechnen mit einer Entlastung auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Hamburg und sehen damit auch mögliche Verbesserungen für Tornesch. Ob und wann die zusätzliche Einstiegsmöglichkeit in Elmshorn kommt, ist allerdings nach wie vor unklar. Doch zumindest liegt nun ein Gutachten vor, das sich mit dem Thema beschäftigt und das den BI-Mitgliedern jüngst in Kiel vorgestellt wurde. Tenor: Der Ausbau des Bahnhofs Elmshorn könnte für Verbesserungen sorgen, ein Allheilmittel ist er hingegen nicht, sondern sollte vielmehr nur ein erster Schritt sein.

Mit dem Zug, wie sollte es anders sein, hatten sich die BI-Mitglieder um die Sprecher Erhard Wasmann und Gerhard Quast in die Landeshauptstadt begeben, um sich mit Vertretern der Verkehrsgesellschaft Nah.SH und des Verkehrsministeriums zu treffen. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Vorstellung des Gutachtens mit dem Titel „Nutzen eines viergleisigen Ausbaus des Bahnhofs Elmshorn“. Darin kommen die Experten des schweizer Verkehrsberatungsbüros SMA zu dem Schluss, dass mit dem Ausbau des Bahnhofs Elmshorn auf vier Bahnsteiggleise einige knappe Konstruktionen im Fahrplan vermieden und somit die Gefahr von Verspätungsübertragungen verringert werden könnten. Zudem würden sich mit dem neuen Gleis zusätzliche Möglichkeiten für den Abschnitt Hamburg-Elmshorn ergeben, da Züge leichter in Elmshorn wenden oder überholt werden könnten. Dank weiterer paralleler Fahrmöglichkeiten in der Krückaustadt würden laut der Experten auch etliche Konflikte entfallen. Diese entstehen bislang insbesondere, weil sich in Elmshorn die Fahrwege in Richtung Flensburg/Kiel und Westerland kreuzen.

Der größte Engpass in Schleswig-Holstein

Ein Schritt nach vorne, ja. Doch zu große Erwartungen sollten die Pendler an die vierte Bahnsteigkante in Elmshorn nicht stellen. Denn in dem Gutachten heißt es auch, dass für genauere Aussagen zur Wirkung des Bahnhofsumbaus auf die Betriebsqualität eine tiefergehende Untersuchung erforderlich sei. Die Experten betonen, dass die Strecke Hamburg-Elmshorn der größte Engpass im Schienennetz Schleswig-Holsteins ist. Grund ist laut SMA die hohe Zuganzahl und der Mischverkehr, sprich die große Zahl an Güterzügen. Die Betriebsqualität in diesem Bereich sei „in hohem Maße“ von der Betriebsqualität im Hamburger Hauptbahnhof sowie der Verbindungsbahn abhängig. „Werden von hier zu viele Verspätungen eingetragen, so kann dies nicht zwischen Hamburg und Elmshorn sowie im Bahnhof Elmshorn kompensiert werden.“

Also doch jede Menge Wasser im Wein? Die BI-Vertreter betonen die positiven Effekte der vierten Bahnsteigkante. „In erster Linie geht es darum, Verspätungen zu vermeiden“, sagt Wasmann. Und Quast betont: „Es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.“ Den beiden ist jedoch klar, dass das vierte Gleis in der Krückaustadt lediglich eine von vielen Stellschrauben wäre, um die Situation für die Pendler in der Region zu verbessern.

Und zu verbessern gibt es laut BI weiter jede Menge. So haben Wasmann und Co. sieben „Löcher“ im Fahrplan ausgemacht. Drei davon seien im Dezember gestopft worden. Doch nach wie vor gebe es Zeiten, in denen bis zu 43 Minuten kein Zug in Tornesch halte. Die BI schlägt daher vor, die Lücken mit zusätzlichen Verbindungen nach Hamburg-Altona zu schließen. Die Nah.SH prüfe dies derzeit, so Wasmann.

Züge halten nicht in Tornesch

Kritik gibt es vonseiten der Bürgerinitiative auch für den Umgang mit Problemsituationen. So müsse bei Verspätungen nicht nur die Kommunikation deutlich besser werden, die BI-Mitglieder stört auch, dass im Falle eines Zugausfalls nicht einfach ein anderer Zug außerplanmäßig in Tornesch halte. Dieser Umstand ist laut Wasmann unter anderem auf die verschiedenen Verkehrsverträge, die das Land mit Deutscher Bahn und Nordbahn abgeschlossen habe, zurückzuführen. „Es ist nicht geregelt, was passiert, wenn ein Zug ausfällt. Das halten wir für einen Mangel“, so Wasmann.

Wichtigstes Ziel der BI-Mitglieder bleibt der Bau eines dritten Gleises zwischen Elmshorn und Pinneberg. Der Unterstützung der Verwaltungschefs aus der Region können sie sich dabei sicher sein. Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU) betont regelmäßig, dass er den Bau für dringend erforderlich hält. Und jüngst forderte auch Amtskollege Volker Hatje (parteilos) aus Elmshorn eine deutliche Verbesserung in der Infrastruktur. „Es muss endlich Bewegung in die Sache kommen, die Strecke muss ausgebaut werden“, richtete Hatje seinen Appell an die zuständigen Stellen auf Bundesebene.