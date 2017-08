Eintauchen in die Ortsgeschichte

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Frank Quast vom Vorstand des Vereins Historisches Uetersen, der das stadt- und heimatgeschichtliche Museum an der Parkstraße betreibt, hat zum Altstadtfest, das am morgigen Sonntag von 11 bis 19 Uhr im Klosterbezirk gefeiert wird, eine Fotoausstellung vorbereitet, die am Sonntag gezeigt wird. Wie in den vergangenen Jahren auch werden mehrere Vereinsmitglieder anwesend sein, um den Besuchern die gezeigten Gebäude zu erklären. Die Ausstellung steht unter dem Motto „Uetersen vor 50 Jahren“. Damals hat sich das Stadtbild erheblich gewandelt. Anders als in heutiger Zeit entstanden die meisten Bauwerke, ja ganze Straßenzüge, jedoch ohne dafür alte Bausubstanz abreißen zu müssen.

Neben Fotos der damaligen Neubauten kann auch in die vergangene Welt der Gaststätten, Gewerbebetriebe und Läden mit ihren heute nostalgisch aussehenden Schaufensterdekorationen eingetaucht werden. Auch die Sturmflut von 1962 wird thematisiert. Quast: „Die Zeit vor 50 Jahren haben viele Uetersener noch selbst erlebt, sicherlich wird da die eine oder andere Erinnerung wieder wach. Wer Fotos mit Bezug zur Stadtgeschichte besitzt, kann diese mitbringen.“ Insbesondere diese Fotos werden vom Museumsteam gesucht. Neben dem Besuch des Standes besteht die Möglichkeit, das Museum selbst kennenzulernen. Die Türen stehen dort von 14 bis 17 Uhr offen.

von

erstellt am 26.Aug.2017 | 15:53 Uhr