Einst war sie die Schönste im Land

Zu einer besonderen Feierstunde trafen sich rund 30 Tornescher Siedler in der Gaststätte Birkenhain: Es ging um das 50-jährige Bestehen der Siedlung Harmonie.

Der Beginn der Siedlung sei ein harter Kampf gewesen, erinnerte der Ehrenvorsitzende der Tornescher Siedlergemeinschaft, Paul Kersten, in seiner Begrüßung. Nach siebenjähriger Planung und vielen Vertröstungen war er schließlich gemeinsam mit zwei Bauwilligen nach Kiel gefahren, um bei der damaligen Sozialministerin Lena Ohnesorge vorzusprechen. Geschlagene zwei Stunden habe ihr Mitarbeiter gebraucht, bis er die Akten, von einer Staubschicht bedeckt, im Keller fand. Die Baugenehmigung war dann binnen vier Wochen erteilt. Am 1. September 1967 konnten die neuen Siedler, 16 Familien mit insgesamt 38 Kindern, endlich ihre Häuser beziehen. Die Siedlung war nicht nur ein Aushängeschild für die Gemeinde Tornesch, sondern galt auch als Mustersiedlung in Schleswig-Holstein.

Am 5. Oktober 1974 wurde die Harmonie als schönste Siedlung des Landes mit dem 1. Preis ausgezeichnet und nahm damit am Bundeswettbewerb teil. In einem Siedlerwettbewerb gewann die Harmonie 1972 eine Kabeltrommel mit 50 Metern Kabel für die Heckenschere, die jedem Siedler zur Verfügung stand – auch das gemeinsame Eigentum ist ein Vorteil des Siedlungslebens.

Der Name „Harmonie“ wurde während eines Kappenfestes 1970 gewählt, bei dem jeder Feiernde seinen Vorschlag abgeben konnte. „Der Name hat sich ausgezahlt“, erzählt Kersten. „Harmonie heißt, in die Zukunft zu schauen und sich in die Augen zu schauen.“ Nachbarschaftsstreitigkeiten blieben und bleiben nach wie vor die Ausnahme. Zum Siedlungsleben gehört auch die soziale Komponente. Kinderfeste und Partys wurden gemeinsam gefeiert, Preisskat veranstaltet, die Damen gingen gemeinsam kegeln und trafen sich zu Handarbeitsrunden.

Ob der Siedlungsbau noch zeitgemäß ist, fragte Bürgermeister Roland Krügel in seinem Grußwort. Das Problem sei das Bauland, und damit sehe es in Tornesch zurzeit schlecht aus. Höchstens in Ortsrandlage oder als Hinterlandbebauung seien vereinzelt noch Bauflächen verfügbar. Zudem habe die Politik die Preise für Bauland stark angehoben, die letzten 41 Baugrundstücke sind mit einem Quadratmeterpreis von 220 Euro verkauft worden. „Wer soll das bezahlen, wenn keine Finanzierungs-Omi dazwischen ist? Wie sollen junge Leute das finanzieren“, fragte er.

Dabei ist die Idee des Siedlungsbaus zum Vermögensaufbau für Arbeitnehmer mit schmalem Einkommen nach wie vor aktuell. Die Bewerbung als Siedler ist an den Nachweis enger Einkommensgrenzen geknüpft. Das Land stellt für den Siedlungsbau als eine Form des sozialen Wohnungsbaus Fördermittel zur Verfügung. Abhängig von der Couleur der Regierung fließt diese Förderung aber zumeist in den Geschosswohnungsbau und nicht in den Siedlungsbau. „Wunsch und Wille für weitere Siedlungen sind da, Grundstücke und Mittel aber eher nicht“, bringt es der Kreisverbandsvorsitzende Harry Pilatzek auf den Punkt.

In vielen Siedlungen finde mittlerweile ein Generationenwechsel statt. Die neuen, jüngeren Eigentümer unterstützten den Siedlergedanken nicht immer und gingen der Siedlergemeinschaft als Mitglieder verloren. „Wir in einer Gemeinschaft sind alles. Ein Ich allein ist gar nichts“, charakterisierte Kersten das gemeinschaftliche Denken.

Die letzte Siedlung auf Tornescher Stadtgebiet wurde im Jahr 2000 am Prinzendamm bezogen. Auch hier war, wie bei der Siedlung Harmonie, die Baugesellschaft „Adlershorst“ der Bauträger. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Birkenhain schwelgten die Besucher der Harmonie-Geburtstagsfeier in gemeinsamen Erinnerungen, die mit einem Diavortrag noch aufgefrischt wurden. Ein Leierkastenspieler sorgte für musikalische Unterhaltung.