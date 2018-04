Osternacht in Uetersen : Einheit von Leid, Tod und Auferstehung

Evangelische Christen feiern den Ostermorgen mit einer Prozession. Uetersens Katholiken feiern die Osternacht am Feuer.

von Klaus Plath

03. April 2018, 13:00 Uhr

Uetersen | Zum neunten Mal haben die beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen das Osterfest gemeinsam gefeiert. Von Beginn an findet vor dem morgendlichen Gottesdienst eine Prozession statt: Es wird von einem zum anderen Gotteshaus marschiert. 2010 wurde diese Tradition begründet. Damals stand die Klosterkirche nicht zur Verfügung, weil sie restaurierungsbedingt geschlossen war. Doch sollte auch sie in das höchste christliche Fest eingeschlossen werden. So traf sich damals eine kleine Schar Gläubiger, um die Tradition zu begründen, die während der Jahre immer mehr Zulauf erfahren hat.

Zunächst wurde ein Osterfeuer entzündet, biblische Worte wurden gesprochen, dann ging es im flotten Tempo los. Treffpunkt war die Klosterkirche- Nach einigen Minuten des Sammelns ging es zunächst in Richtung Klosterpark. Dort wurde zum ersten Mal Halt gemacht. Wiederum wurden Bibelworte gesprochen. Weitere Stationen schlossen sich an, schließlich erreichte die recht stattliche Gruppe den Ossenpadd und endlich auch die Erlöserkirche, wo um 6 Uhr der Ostergottesdienst gefeiert wurde. Im Anschluss daran stärkte sich, wer mochte, während eines Osterfrühstücks.

Die katholische Ortsgemeinde Christkönig an der Sophienstraße erinnerte sich der alten Tradition, nach der das Osterfest als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht gefeiert wurde, und versammelte sich am Karsonnabend gegen 22 Uhr um ein Osterfeuer, bevor es zum Gottesdienst in die Kirche ging. Das Hochamt anlässlich der Auferstehung Christi fand am Ostermorgen statt.