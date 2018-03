Eine zukunftsfähige Kita

Mit einem großen Fest wurde die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte in Tornesch gefeiert / Kosten deutlich niedriger als geplant

von Philipp Dickersbach

15. März 2018, 16:05 Uhr

So etwas gibt es bei größeren Bauvorhaben eher selten. Um gut 400 000 Euro sind die Kosten für die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte in Tornesch von den Planungen abgewichen. Allerdings wurde nicht mehr Geld ausgegeben, sondern weniger. Entsprechend stolz zeigten sich alle Beteiligten während der offiziellen Einweihung der Einrichtung an der Friedlandstraße am Dienstagnachmittag.

Unruhig waren die Kinder, die sich mit ihren Eltern in der großen Halle der Kita versammelt hatten. Zu gern wollten sie wieder in ihre Gruppenräume oder die neue Bewegungshalle, um dort zu spielen. Doch zunächst galt es für die Kleinen, den offiziellen Teil der Einweihungsfeier hinter sich zu bringen. Der bestand aus mehreren kurzen Ansprachen. Darin brachten Kita-Leiterin Erika Kröger, Elternvertreter Steffen Hertzel, DRK-Kreisverbandsvorsitzender Wolfgang Krohn und dessen Tornescher Kollege Manfred Irgens sowie Bürgermeister Roland Krügel (CDU) vor allem eines zum Ausdruck: Dankbarkeit. Und zwar insbesondere dafür, dass alle Beteiligten den herausfordernden Weg der Sanierung im laufenden Betrieb ohne Murren sondern vielmehr mit großem Engagement mitgegangen seien. Ihre Mitarbeiter hätten schier unmögliches geleistet, in dem sie stets eine kindgerechte Atmosphäre geschaffen haben, sagte Kröger. Und Hertzel betonte: „Jeder einzelne hat unheimlich viel Engagement gezeigt, doch die Erzieherinnen sind die Helden der Sanierung.“

Damit erinnerte der Elternvertreter unter anderem an das sechswöchige Gastspiel von Erziehern und Kindern in der Klaus-Groth-Schule. In der benachbarten Gemeinschaftsschule hatten sie während der Sommerferien des vergangenen Jahres Unterschlupf gefunden − um so den Handwerkern ein freies Feld zu ermöglichen. Die sorgten im Gegenzug dafür, dass die Arbeiten Anfang September pünktlich fertiggestellt wurden.



Von der Elektroverteilung bis zur Akustikdecke





In den dreieinhalb Monaten zuvor waren unter anderem das Dach samt Lichtkuppeln, die Elektroverteilung, Heizungsrohre und Heizkörper, die Sanitärbereiche sowie sämtliche Böden saniert worden. Für einen geringeren Lärmpegel sorgen seitdem sogenannte Akustikdecken. Neu gebaut wurden Bewegungshalle, ein Gruppenraum, Unterstellplätze für Kinderwagen und ein Abstellschuppen für Spielgeräte. Bürgermeister Krügel fasste es am Dienstag folgendermaßen zusammen: „Was gemacht wurde? Mit Ausnahme der Außenwände alles.“

Und das für deutlich weniger Geld als im Vorwege angenommen. Mit Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro hatte die Stadt kalkuliert. Doch am Ende waren es etwas weniger als 1,5 Millionen Euro. Ein Verdienst insbesondere von Dagmar Hasenbalg, wie alle Beteiligten immer wieder betonten. Die selbstständige Bauingenieurin war verantwortlich für die Sanierung. Eine Aufgabe, für deren Erfüllung sie auch einmal 15 Stunden am Stück in der Kita verbrachte. Auch Hindernisse, wie Bauarbeiten in der Friedlandstraße und ein kleiner Tornado, der am 22. Juni über das Gebäude hinwegfegte und unter anderem einen Wasserschaden verursachte, konnten Hasenbalg nicht davon abhalten, den Zeitplan einzuhalten. Und den Kostenrahmen habe sie noch nie überzogen, betonte die Bauingenieurin.

Die erfolgreiche Sanierung, mit der laut Kröger nun zukunftsfähige Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, wurde am Dienstagnachmittag mit einem „Fest für alle“ gefeiert. „Uns war wichtig, gemeinsam zu feiern“, sagte die Kita-Leiterin. Und so tollten die Kinder fröhlich zwischen Stehtischen und den Beinen von Eltern, Kita-Mitarbeitern, DRK-Vertretern, Lokalpolitikern und Rathausmitarbeitern umher.

Für weitere Freude bei den Kleinen sorgte schließlich Manfred Irgens. Der Vorsitzende des Tornescher DRK-Ortsvereins erklärte, dass die Rot-Kreuz-Gruppe ein Spielgerät finanzieren wird. Ob es − wie von Irgens angedacht − eine Schaukel wird, ist zwar noch unklar, doch sicher ist, dass die Anschaffung, die Irgens per symbolischen Gutschein verbriefte, das Angebot der Kita noch ein Stück attraktiver machen wird.