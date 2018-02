Eine Stimme für die junge Generation

Die örtliche JU-Vorsitzende Julie Da Ronch möchte unter anderem das Ehrenamt stärken und ein Treffen für Politikinteressierte einführen

von Philipp Dickersbach

16. Februar 2018, 16:05 Uhr

Sie möchte das Interesse junger Menschen an Politik steigern, mit ihnen ins Gespräch kommen und Diskussionen anstoßen. Julie Da Ronch hat eine klare Vorstellung von den Zielen und Aufgaben ihrer neuen Position. Die 20-Jährige ist seit November vergangenen Jahres Vorsitzende der Jungen Union (JU) Tornesch-Uetersen. Eine ihrer ersten Ideen: Eine Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts.

Lediglich drei Monate hat es für Da Ronch gedauert, vom Eintritt in die Nachwuchsorganisation der CDU bis zur Wahl zur Stadtverbandsvorsitzenden. „Seitdem waren wir schon konstruktiv“, beschreibt sie die ersten Wochen. So soll es künftig einen regelmäßigen Stammtisch geben. Wobei „Stammtisch“ das falsche Wort sei, so Da Ronch. Schließlich wolle man die junge Generation ansprechen. Der Name für das Treffen steht also noch nicht fest, klar sind aber die Rahmenbedingungen. Jeden ersten Freitag im Monat sollen die Teilnehmer über Politik sprechen und sich kennenlernen. Los geht es am 2. März, 18.30 Uhr, im Restaurant Mr. Grande, Esinger Straße 1a in Tornesch.

Da Ronch, die aus Uetersen stammt, ihr Abitur am Ludwig-Meyn-Gymnasium gemacht hat und derzeit Medizin in Kiel studiert, hat auch bereits einige lokalpolitische Themen auf ihrer Agenda. Zum Beispiel eine Verbesserung der Bus- und Bahnverbindungen in der Region. Einen möglichen Radschnellweg zwischen Uetersen und Tornesch sieht sie kritisch − stattdessen sollten die vorhandenen Radwege instand gesetzt werden. Generationengerechtigkeit, auch dieses Thema spricht Da Ronch im Gespräch mit unserer Zeitung an. „Unsere Generation bleibt auf den Schulden sitzen“, betont sie. Die 20-Jährige will sich deswegen verstärkt für ausgeglichene Haushalte einsetzen.

Und dann ist da noch das Ehrenamt. Da Ronch, die während ihrer Schulzeit Leiterin einer Jugendgruppe an der Klosterkirchengemeinde war, möchte die Aktiven, die ihre Freizeit für die Allgemeinheit opfern, stärker in den Fokus rücken. Ihre Idee: Eine Veranstaltung, bei der Ehrenamtler ausgezeichnet werden − ähnlich der Sportlerehrung.

Grundsätzlich sei es ihr wichtig, dass die Jugend mehr zur Sprache komme, betont die JU-Vorsitzende. „Auch mit Menschen, die andere Meinungen als ich vertreten, möchte ich ins Gespräch kommen“, so Da Ronch. Und dabei mit einem Vorurteil aufräumen: „Das Konservative schließt Innovationen nicht aus“, betont die 20-Jährige.