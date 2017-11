Bahnverkehr in Tornesch : „Eine ganze Region wird abgehängt“

vergrößern 1 von 2 Foto: ESCHKE 1 von 2

von Michaela Eschke

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Tornesch | Mit der Bahn zur Arbeit pendeln, das kostet derzeit Nerven, denn viele Züge auf der Strecke von Elmshorn nach Hamburg fahren verspätet oder fallen ganz aus − und das nicht nur wegen des am Mittwoch in Elmshorn entgleisten Zugs. Die Bürgerinitiative (BI) „Dorfbahnhof? Nein danke!“ bemängelt die schlechte Informationspolitik der Bahn, die Fahrgäste auf den Gleisen würden unzureichend über Ausfälle und mögliche Alternativen informiert.

„Die Informationsflüsse zwischen dem HVV und der Deutschen Bahn sind, höflich gesagt, suboptimal“, ärgert sich BI-Mitglied Erhard Wasmann. Sind Durchsagen an den Bahnsteigen erforderlich, müsse sich die Nordbahn mit einer zentralen Stelle in Kiel in Verbindung setzen, hier hapere es an kurzen Wegen. Im Ergebnis würden die an den Bahnsteigen wartenden Fahrgäste schlecht informiert: Zugausfälle würden zu kurzfristig und ohne Angabe von Gründen bekanntgegeben, Hinweise auf Schienenersatzverkehr fehlten, und wer per Smartphone recherchiere, sehe sich widersprüchlichen oder gar fehlenden Informationen ausgesetzt, so Wasmann. Er plädiert daher für eine zentrale App, ähnlich wie die staumeldende App „A7-Nord“.

Ihre Forderungen formuliert die BI „Dorfbahnhof? Nein danke!“ fortlaufend gegenüber dem Verkehrsministerium, Politikern und Verkehrsunternehmen. Dabei werden auch die vielen Zugausfälle thematisiert. „Studenten schaffen es nicht rechtzeitig zur Prüfung, manche Arbeitgeber drohen mit Kündigungen, potentielle Kunden trauen sich nicht, in Hamburg einzukaufen“, berichtet Gisela Hüllmann von den vielfältigen Beschwerden, die sie erreichen. „Eine ganze Region wird abgehängt“, sagt Wasmann. Die Bürgerinitiative hat daher konkrete Zahlen angefordert, wie die Zuverlässigkeit der Bahnen regional konkret aussieht.

Für Zugausfälle durch höhere Gewalt oder durch Bauarbeiten hat man bei der Bürgerinitiative Verständnis, nicht aber für die mangelhafte Organisation. „Fährt ein Schienenersatzbus oder hält außerplanmäßig ein Regionalexpress, ist ein Zusteigen wegen Überfüllung oftmals unmöglich“, berichtet Manfred Mörker. Krisenmanagement, Kundenservice und Kommunikationsfähigkeit der beteiligten Verkehrsbetriebe erteilt er die Note Sechs.

Hauptforderung der Bürgerinitiative ist und bleibt das dritte Gleis. „Ein Gutachten für den Verkehrsentwicklungsplan 2030 wird für das Frühjahr erwartet“, erklärt Wasmann. „Es ist unverständlich, dass der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Zugausfälle und Verspätungen entsteht, in die Berechnungen für das dritte Gleis nicht mit einfließen“, ist sein Mitstreiter Gerhard Quast der Ansicht.

In der Zwischenzeit kämpfen die Ehrenamtlichen dafür, dass der Personenverkehr die gleiche Wertigkeit erhält wie die Güterzüge, und außerdem mehr Züge in Tornesch Station machen. Dabei stoßen sie immer wieder auf neue, ungeahnte Schwierigkeiten. „Von drei neuen Zughalten, die uns zugesagt wurden, hat Hamburg, das die Strecke anteilig übernehmen muss, einen abgelehnt“, berichtet Wasmann. Der 12.34 Uhr-Zug ab Altona und der 13.09-Zug ab Tornesch wird daher nicht kommen. In seiner Bilanz hat das Team allerdings bereits 23 neue Zughalte in Tornesch erstritten.