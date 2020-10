Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Moorrege: Unbekannte steigen in Einfamilienhaus ein

Die Polizei spricht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

von Christian Uthoff

30. Oktober 2020, 13:13 Uhr

Moorrege | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Moorrege (Kreis Pinneberg) ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Freitag (30. Oktober) mitteilte, waren Unbekannte in ein Gebäude am Heistmer Weg eingestiegen. Die Tat soll sich am Donnerstag (29. Oktober) zwischen 18 und 19.30 Uhr ereignet haben.

Die Polizei spricht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls, nennt aber keine weiteren Details. Unklar ist unter anderem, was gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 20 20 zu richten.