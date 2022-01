Holmer Straße : Einbrecher stehlen Schmuck aus Wedeler Einfamilienhaus

Die Unbekannten drangen am Montag (17. Januar) in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr in das Wohnhaus im Bereich der Aschhoopstwiete ein.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

18. Januar 2022, 16:14 Uhr

Die Unbekannten drangen am Montag (17. Januar) in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr in das Wohnhaus im Bereich der Aschhoopstwiete ein.

Sie nutzten die Tageszeit zwischen 7 und 18.30 Uhr: Unbekannte sind am Montag, 17. Januar, in ein Einfamilienhaus an der Holmer Straße in Wedel eingedrungen und haben Schmuck erbeutet.

Tatort liegt im Bereich Aschhoopstwiete

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch in das Wohnhaus im Bereich der Aschhoopstwiete übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, die Ermittler unter Telefon (04101) 2020 oder per E-Mail an die Adresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu informieren.