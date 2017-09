„Ein wirkliches Familienfest“

vergrößern 1 von 2 Foto: eschke (2) 1 von 2

Ganz im Zeichen der Familie wurde das Gelände des Jugendzentrums JottZett und der Klaus-Groth-Schule am Sonntag zur Festmeile. Auf Riesen-Luftkissen wurde getobt, gehüpft und gerutscht, viele Akteure der Kinder- und Jugendarbeit boten Spiele und Leckereien an, die Pausenhalle der Schule wurde zur Flohmarktmeile, im Veranstaltungszelt gab es Konzerte sowie Zauberkunststücke und der Bücherflohmarkt der Bücherei war dem großen Ansturm kaum gewachsen.

Eröffnet wurde das Familienfest von Bürgermeister Roland Krügel, der sich beim JottZett-Team und der KGST-Schulsozialarbeit für die tolle Organisation bedankte. JottZett-Leiter Dieter Krüger freute sich über viele helfende Hände: „Zum ersten Mal werden wir vom kommenden Abi-Jahrgang unterstützt“, so der Sozialpädagoge. Mit dabei waren auch dieses Jahr wieder einige Lehrer, der Schulverein, die Johannes-Schwennesen-Grundschule, Wabe, DRK, TuS Esingen und weitere Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Im Festzelt präsentierte die JottZett-Band ihre einstudierten Songs und musste mit einem Coldplay-Song sogar eine Zugabe geben. Mit dabei war außerdem Roberto Zcalancee mit seinem Song „Es passiert so“, der einstige Besucher des Jugendzentrums ist hier bekannt als der Verfasser des Tornesch-Lieds zur Stadtwerdung 2005. JottZett-Mitarbeiterin Vanessa Valera Rojas, einst DSDS-Kandidatin, präsentierte Sarah Conners „Wie schön du bist“, auf der Gitarre begleitet von Stefan Belger. Der KGST-Schüler Lasse Fruth (17) sang Mark Forsters „Sowieso“ zur Playback-Musik. Und YouTube-Künstler Elias Noro bezauberte das Publikum mit magischen Tricks.

Jede Menge Spiel und Spaß für die Kids gab es an zahlreichen Ständen auf dem Schulgelände. Beim Luftkissen-Rodeo ging es darum, sich von den Mitspielern, die an Seilen zogen, nicht abwerfen zu lassen. Hoch hinaus ging es auf die Riesenrutsche, und auch der Kleineren war mit einer Hüpfburg gedacht. Beim Kinderschminken wurden die Jungen und Mädchen fantasievoll in Szene gesetzt, an anderen Stationen wurde gebastelt, Billard oder Tischtennis gespielt. Die Kleinen wurden per Rollbrett auf die Seifenkistenreise geschickt, und beim Wurfspiel kam es auf Geschicklichkeit an.



Großes Interesse an Flohmärkten

Gegen hungrige Mägen gab es gegrillte Würste, selbstgebackene Kuchen, Crêpes, Eis und weiteren Naschkram sowie erstmals „Helal“-Würste, die auch Besucher islamischen Glaubens verzehren durften. Bei zumindest anfänglich noch spätsommerlichem Wetter schmeckte auch der alkoholfreie Cocktail. Die Nachfrage nach Flohmarktständen war so groß, dass nicht alle Interessenten in der Pausenhalle ihre Tapeziertische aufstellen konnten. Hier und auch vor der Schule wechselten Kleidung, Spielzeuge und viele weitere gebrauchte Accessoires ihren Besitzer. Auch die Stadtbücherei beteiligte sich an der Flohmarktaktion und verkaufte aussortierte Bücher als Kiloware. Zwischenzeitlich wurde es so voll, dass die Mitarbeiter dem Ansturm kaum Herr wurden. „45 Umzugskartons voller Bücher und Medien haben wir ausgepackt“, erzählte Bücherei-Mitarbeiterin Beate Hohenstein.

JottZett-Leiter Krüger freute sich, dass der „Weltkindertag bei uns ein wirkliches Familienfest ist, wie einmal geplant“. Überall auf dem Gelände tummelten sich Kinder mit ihren Eltern oder Jugendliche und hatten gemeinsam Spaß. Auch die festen Anlagen auf dem Gelände waren in stetiger Benutzung: Ob Basketballkorb, JottZett-Billardtisch, Kletterturm, Spielplatz oder Drehscheibe, überall wurde gespielt und gelacht.