Ein vielfältiger Weihnachtsbasar

vergrößern 1 von 1 Foto: ballin 1 von 1

Klein aber fein – so heizte nicht nur der Glühwein die Stimmung der vielen Besucher auf dem Tornescher Weihnachtsmarkt ein, der ganz bewusst begrenzt um das Rathaus eingerichtet worden war. Und „heimatlich“ kam er daher, nur Tornescher Vereine, Verbände und Institutionen durften sich und ihre adventlichen Angebote präsentieren. Das kam gut an. Dichtes Gedränge vor und neben dem Stand der Sportangler Uetersen-Tornesch. Kein Wunder, hier gab es leckeren goldbraun geräucherten Aal und frisch geräucherte Forellen. Ein Stück weiter Begeisterung über das, was Flüchtlinge für den Stand von „Come Together“ zubereitet hatten, die Kekse und Kuchen gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln und vor allen Dingen die Damen schwärmten von denen ihnen bisher unbekannten Gewürzen und Gerüchen der süßen Köstlichkeiten.

Gleich gegenüber übten sich die drei Tornescher Parteien SPD, FDP und CDU im friedlichen Nebeneinander in rot-, gelb- und orangefarbenen Ständen, der Sportverein TuS Esingen sorgte mit warmem Leberkäse, sorgfältig gebruzzelten Bratwürstchen und Prager Schinken zu ausgesprochen zivilen Preisen dafür, dass in so manchem Tornescher Haushalt die Küche am ersten Advent kalt bleiben konnte. Enorm viel gebastelt hatten die Schüler der Johannes-Schwennesen- und der Fritz-Reuter-Schule. Die Eltern der Fritz- Reuter-Schule hatten einen ganz besonderen Verwendungszweck für die Einnahmen aus dem Verkauf von niedlichen kleinen Geschenken, selbst gemachten Marmeladen und Backmischungen: Schulhund „Luna“ soll im nächsten Jahr ein geprüfter Therapiehund werden und diese Ausbildung für den Labradoodle kostet viel Geld, zu dem die Kinder gern mit ihren Bastelarbeiten beisteuern wollen.



Wer einen Adventskranz suchte, wurde fündig





Mit Begeisterung und Musik war auch der Spielmannszug des TuS Esingen dabei, das DRK bot ein schützendes Zelt sowie Kaffee und Kuchen und Hilfe im Notfall. Selbst wer noch keinen Adventskranz oder kein festliches Gesteck hatte, wurde auf dem Tornescher Weihnachtsmarkt fündig und die Volksbank sorgte gleich kistenweise dafür, dass ein Apfel am Tag den Doktor fernhält.

Für die Kinder gab es ein kleines Karussell und den einzigen kommerziellen Stand mit Zuckerstangen, Lebkuchenherzen und gebrannten Mandeln, so ein Stand gehört einfach dazu und musste sein. Und für strahlende Kinderaugen war der Weihnachtsmann zuständig, der mit lockigem weißen Bart und kuscheligem Mantel über den Markt schlenderte und die Lütten ganz liebevoll begrüßte. Hinter dem Bart und unter der Kapuze versteckte sich SPD-Ratsherr Hans Jürgen Jeschke. „Nun werde ich bald 70“, sagte der talentierte Weihnachtsmann-Schauspieler, „aber dieser Auftritt bereitet mir jedes Jahr wieder großen Spaß“.