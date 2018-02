Tag der offenen Tür : Ein spannender Schultag am Uetersener Gymnasium

Das LMG präsentierte sich am Samstag den Viertklässlern. Die potenziellen neuen Schüler durften am Unterricht der fünften Klassen teilnehmen.

von Klaus Plath

19. Februar 2018, 12:30 Uhr

Uetersen | Björn Manthey ist Unterstufenkoordinator am Ludwig-Meyn-Gymnasium. Er war am Sonnabend ein gefragter Mann, hielt er doch die koordinierenden Fäden beim Tag der offenen Tür am Ludwig-Meyn-Gymnasium in seinen Händen. Eltern von Viertklässlern und deren Sprösslinge waren eingeladen worden, sich über die Angebote und den Unterricht am Uetersener Gymnasium informieren zu lassen. Manthey stand dabei die Schulleitung um Rektor Alexej Stroh, der Lehrkörper, der Gesamtelternbeirat, aber auch die Schülerschaft zur Seite.

Die fünften Klassen sorgten dafür, dass der beliebte Erlebnisunterricht stattfinden konnte. Wie geht es zu während einer Englisch- oder Deutschstunde in der Sexta? Um das erfahren zu können, gesellten sich die Grundschüler zu den Gymnasiasten und lauschten, was die Lehrer zu sagen haben und wie die Mädchen und Jungen in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden.

Am Ludwig-Meyn-Gymnasium wird viel musiziert und auch Theater gespielt. Blechbläser, Streicher und die Theater-AG der Unterstufe gewährten Einblicke. Ebenso waren die Biologen, Chemiker und Physiker anwesend, um weitere Fachbereiche und damit Schwerpunkte des Schulalltags vorzustellen. Die Lernwerkstatt präsentierte sich ebenso wie die Schulsozialarbeit, die Schulsanitäter und die Streitschlichter, die mit einem Anspiel vorführten, wie ein eskalierter Streit beigelegt werden kann.

Am Uetersener Gymnasium kommt der Sport ebenfalls nicht zu kurz. Eindrücke erhielt, wer sich in die Sporthalle begab. Drei Stunden währte das Programm. Um alles erleben zu können, mussten sich die Besucher sputen. Und es waren viele, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollten. Hoch zufrieden zeigte sich daher auch der Unterstufenkoordinator, der zudem lobende Worte fand. Hochmotivierte Lehrer habe er am eigentlich freien Tag gesehen und eine Menge begeisterter Schüler. Die Klasse 6f war komplett angetreten, um die Gäste durch die Schule und damit zu den einzelnen Programmteilen zu führen.

Wer sein Kind am LMG für die Klassenstufe fünf anmelden möchte, hat dazu in dert Zeit vom 26. Februar bis zum 7. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr Gelegenheit. Am 28. Februar und am 1. März hat das Geschäftszimmer auch von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind das Halbjahreszeugnis der Klasse vier, der Entwicklungsbericht (Kopien), der Anmeldeschein, die Geburtsurkunde und ein Passfoto (wenn eine Busfahrkarte beantragt werden soll).