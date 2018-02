Elternverein Neuendeich zieht positive Jahresbilanz / Bürgermeister Reinhard Pliquet voll des Lobes

von shz.de

17. Februar 2018, 16:05 Uhr

Eine Flasche Sekt und Süßigkeiten als Dankeschön an den Vorstand hatte Neuendeichs Bürgermeister Reinhardt Pliquet zur Jahreshauptversammlung des Elternvereins ins Dörpshus mitgebracht. „Der Elternverein Neuendeich ist ein Segen für die Gemeinde. Die Kita läuft und euer ehrenamtliches Engagement funktioniert toll“, lobte er bei der Übergabe an die Vorsitzende Janina Eickhof. Nach einem gemeinsamen Essen blickten die Vereinsmitglieder zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2017 und auf die geplanten Aktivitäten für 2018, die im März mit einem neuen Angebot beginnen. „Wir veranstalten zum ersten Mal einen Kinderkleidermarkt“, kündigte Eickhof an.

Der Elternverein, der 2017 mit 49 Familien eine Familie weniger als im Vorjahr zählte, hat das familiäre Leben in der Gemeinde auch im vergangenen Jahr mit einem vielseitigen Programm bereichert. Von elf Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Eltern berichtete Eickhof. So kamen im März die Tanzstundenabende für Erwachsene und im November der Koch- und Filmabend besonders gut an. Familien genossen im Mai und Juni in großer Zahl eine Fahrrad- und eine Kanutour. Das Osterfeuer, so Eickhof, sei wegen des schlechten Wetters nicht so gut besucht gewesen und die im Juli geplante Zeltnacht habe wegen mangelnder Nachfrage sogar ausfallen müssen. Das Buschfeuersammeln, so sagte sie bei der späteren Vorstellung des geplanten Programms für 2018, werde nicht mehr stattfinden. Dies würden inzwischen Bürger und Gemeinde in ausreichendem Maße selbst erledigen.



Eine Tanzlehrerin wird gesucht





Auftakt in diesem Jahr wird am 10. März, ab 10.30 Uhr, ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt im Dörpshus sein. „Wir sind gespannt, wie diese neue Idee ankommt“, so Eickhof. Weiter wird es gehen mit dem Osterfeuer, für das noch dringend Helfer gesucht werden. Es folgen eine Fahrrad- und eine Kanutour im Mai/Juni, Schlittschuhlaufen im Oktober und das Laternenfest sowie ein Kinder-Filmabend im November. Zum Ausklang ist im Dezember die Weihnachtsfeier geplant. Gesucht wird noch eine Tanzlehrerin, um wieder die Tanzabende für Erwachsene anbieten zu können.

Den Kindergarten beleuchtete die Vizevorsitzende Imke Rinkenbach. Er wurde von 15 Kindern aus elf Familien besucht – eine gute Belegung. Bei der Nachfrage nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren mussten Eltern sogar vertröstet werden, denn es gibt nur drei Plätze. Zu den Neuendeicher Kindern gesellte sich eines aus Seestermühe, demnächst wird ein Kind aus Uetersen hinzukommen. „Wir haben noch weitere Anfragen aus Nachbargemeinden, aber im Moment ist nichts mehr frei“, so Rinkenbach. Neu sind die auf Elternwunsch verlängerte Öffnungszeit bis 13 Uhr sowie die Beitragsermäßigung um 50 Prozent für das erste und die Beitragsfreiheit für das zweite Geschwisterkind. „Gut besucht war im Dörpshus das Theaterstück mit dem Wendepunkt zum Thema Sexualerziehung“, berichtete Rinkenbach weiter und dankte außerdem Eltern und Gemeinde für die Errichtung eines neuen Geräteschuppens, in dem auch gespendete neue Bodenmatten und Schaumstoffsitze Platz gefunden hätten.



Koch- und Filmabend sorgt für viele Spenden





Rechnungsführerin Sabrina Früchtenicht präsentierte zum Jahresschluss 2017 jeweils einen positiven Kassen- und Kontostand. Besonders der Koch- und Filmabend sowie die Tanzabende hätten viele Spenden eingebracht, erläuterte sie. Der Entlastung des Vorstands folgten die Wahlen von Melanie Di Simone zur Zweiten Vorsitzenden, Jessica Schliecker, Jens Kohrt und Nadine Walberg-Kohrt zu Beisitzern sowie Peditha Pliquet und Constanze Greiner-Petter zu Kassenprüfern.