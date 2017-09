Ein Projekt mit Vorbildcharakter

vergrößern 1 von 1 Foto: dickersbach 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 21.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die Gülle ist raus und erste vorbereitende Arbeiten sind abgeschlossen. Auf dem Hof der Familie Johannsen an der Ahrenloher Straße in Tornesch ist alles bereit für den Umbau eines ehemaligen Rinderstalls. Dort, wo bis vor Kurzem noch Tiere gemästet wurden, wird ein Wohnbereich für Menschen mit Handicap entstehen. Gestern hat Harm Johannsen dafür einen Förderbescheid in Höhe von 100 000 Euro von der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest erhalten.

Johannsen beschäftigt derzeit bereits drei Mitarbeiter mit Handicap. „Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer 120 Prozent“, sagte Johannsen gestern. Für ihn sei es deswegen folgerichtig gewesen, die Zusammenarbeit auszubauen. Dafür entstehen in rund zwei Jahren Bauzeit sechs Wohnbereiche und ein Gemeinschaftsraum, in denen Menschen mit Handicap weitgehend selbstständig und arbeitsplatznah eine Unterkunft finden. Den Platz dafür bietet ein bis vor Kurzem als Rinderstall genutzter, 330 Quadratmeter großer Bereich des landwirtschaftlichen Betriebs. Die Rinderhaltung gibt Johannsen auf.

„Es ist eine win-win-Situation“, sagte Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU). Er begrüße das Projekt sehr und ziehe seinen Hut vor der Arbeit, die auf dem Hof geleistet werde, so Krügel. Der Bürgermeister war gemeinsam mit dem Vorsitzenden der AktivRegion, Jürgen Manske, und Regionalmanager Mathias Günther zur Übergabe des Förderbescheids auf den Johannsen-Hof gekommen. Der Großteil der 100 000 Euro stammt aus EU-Mitteln. Insgesamt wird mit Baukosten in Höhe von 390 000 Euro gerechnet.

Manske lobte ebenfalls die Arbeit, die auf dem Hof geleistet wird. „Man merkt: Die Leute identifizieren sich mit dem Projekt und fühlen sich sehr wohl“, sagte er. Der Vorsitzende der AktivRegion betonte, dass er gern noch mehr Geld zur Verfügung stellen würde, doch die Förderung sei auf 100 000 Euro begrenzt.

Johannsen wird die Wohnbereiche künftig vermieten. Für den Betrieb ergeben sich dadurch neue Einkommensmöglichkeiten. Denn, so schreibt der Landwirt in dem Förderantrag, „die immer schwieriger werdende wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft und die gesellschaftliche Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft erfordern ein Umdenken vieler Landwirte über die Ausrichtung ihrer Betriebe, um für die Zukunft gerüstet zu sein“. Dass sämtliche Bewohner des neuen Bereichs auch auf dem Hof arbeiten sei zwar keine Voraussetzung, aber gut möglich, erläuterte Johannsen. Die Menschen mit Handicap, die derzeit auf dem Hof arbeiten, erledigen zahlreiche Serviceaufgaben − vom Ausmisten der Pferdeställe über die Pflege von Hof und Grünanlagen bis zum Umgang mit den Tieren. „Wir versuchen, die Menschen nach ihren Vorlieben und Stärken einzusetzen“, so Johannsen, der zudem Wert auf den Zusammenhalt legt. „Deswegen frühstücken wir in der Regel alle zusammen bei uns in der Küche.“