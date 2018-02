Ein Marktplatz der Chancen

Zwölfter Lehrstelleninfotag zieht mehrere hundert Schüler an / Auch Eltern informieren sich

von

03. Februar 2018, 16:44 Uhr

Einen gewaltigen Zulauf von Schülerseite verzeichnete der zwölfte Lehrstelleninformationstag, zu dem gestern in die neue Sporthalle der Klaus-Groth-Schule (KGST) in Tornesch eingeladen worden war. Die Schülerschaft rekrutierte sich insbesondere aus den drei Partnerschulen aus Tornesch (KGST), Uetersen (Rosenstadtschule) und Moorrege (Gemeinschaftsschule An’n Himmelsbarg).

Die 40 Aussteller, Unternehmen aus Uetersen und Umgebung, die Bundeswehr, die Polizei und das Finanzamt nutzten die Messe, um ihre Ausbildungskompetenz zu unterstreichen und so das Interesse der Klientel zu wecken, die über eine Ausbildung die Zukunft der Betriebe sichern helfen soll. Aber auch Schüler anderer Bildungseinrichtungen waren anzutreffen. So gab die Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel Schülern frei, wenn diese sichtliches Interesse am Lehrstelleninfotag bekundeten.

Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) und Uetersens Bürgervorsteher Adolf Bergmann (CDU), die den Lehrstelleninfotag gemeinsam besuchten, waren sehr angetan vom Messegeschehen. Sie nahmen wahr, was auch die Aussteller spürten: Sehr gut vorbereitete Schüler, die ihre Karrierechancen nutzen.

Die Jugendlichen hatten sich zur Vorbereitung mit dem Messekatalog befasst und Fragen erarbeitet. Mit diesen wurden nun die Aussteller konfrontiert. Gleichzeitig bildeten diese die Grundlage für ausführliche Informationsgespräche.

Den Firmenvertretern war nicht nur der Kontakt zu den Schülern wichtig, sondern auch zu deren Eltern. Weil die Erziehungsberechtigten eine wichtige Rolle während der Lehrzeit spielen, freuten sich die Aussteller darüber, dass insbesondere am Nachmittag viele Erziehungsberechtigte die Messe aufsuchten und so deutliches Interesse an der Zukunft ihrer Kinder zeigten.

Dass der Uetersener Lehrstelleninfotag eine echte Chance für die Zukunft darstellt, verdeutlicht die Tatsache, dass in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Ausbildungsverträge direkte Folge der Messebesuche waren. Ähnliche Ergebnisse werden auch für dieses Jahr erwartet.