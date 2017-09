Ein Leben voller Boogie Woogie

vergrößern 1 von 1 Foto: eschke 1 von 1

Auf seiner „Blues Award Tour“ machte der Blues-Pianist Henning Pertiet, Gewinner des German Blues Award 2017, auch in der Rosenstadt Station. Vor gut gefüllten Reihen in der Museumsscheune Langes Tannen spielte er Blues- und Boogie-Woogie-Stücke.

„Der German Blues Award ist eine hohe Auszeichnung in diesem Genre“, erläuterte Organisator Alex Meisen den Gästen, „und Henning Pertiet hat sie nicht umsonst bekommen.“ Meisen, der selbst seit 35 Jahren Klavier spielt, organisiert in seiner Wahlheimat seit sechs Jahren Boogie-Woogie-Konzerte. „Denn das ist die Musik, wegen der ich mich im Alter von elf Jahren ans Klavier gesetzt habe“, erklärte er.

Um den Stil, „der so viel Leben in sich trägt“, auch in der Region zu verbreiten, hat er bereits Michel Rausch, Christian Christl, Axel Zwingenberger und Matthias Schlechter nach Uetersen geholt. „Henning Pertiet habe ich vor fünf Jahren im Hamburger Cotton Club nach einem seiner Konzerte kennengelernt“, erzählte der Klavierlehrer, „er war mir sehr sympathisch, da er nicht abgehoben ist.“ Meisen dankte der Stadt, die als Veranstalter fungierte, Verwaltungsmitarbeiter Andre Nowinski für seine tatkräftige Unterstützung sowie Manuela Brocks vom Café Langes Mühle für das Catering.



Eine verrauchte Kneipe war Thema

Der Künstler selbst stellte sich dem Publikum so vor: „Ich spiele mein ganzes Leben lang Blues und Boogie Woogie, so auch heute Abend, und wenn mir am Schluss nichts mehr einfällt, dann spiele ich Blues und Boogie Woogie.“ Vor seiner Präsentation des Barrelhouse-Blues bat Pertiet seine Zuhörer: „Stellen Sie sich vor, es ist die ‚Blaue Stunde‘, fünf Uhr morgens in einer verrauchten Kneipe.“

Denn diese Urform des Blues, erläuterte der Pianist, zeichne sich durch seine sehr raue, ungeschliffene Art aus. Tonarten oder sonstige Musiktheorie, das war den Klavierspielern in den Bars unbekannt. Der CMP-Boogie, den Pertiet ebenfalls vorspielte, gehört zu den Stücken, die er selbst zuallererst gelernt hat. „Als Anfänger möchten Sie gern etwas spielen, was laut und schnell ist“, erinnerte er sich, „doch wo lernt man sowas? Zumindest damals konnte man Boogie Woogie nicht einfach irgendwo erlernen.“ Doch Pertiet hat einen berühmten Onkel, den Boogie-Woogie-Pianisten Gottfried Böttger. „Bei ihm erhielt ich eine Audienz, und was er mir gezeigt hat, das habe ich bis heute nicht vergessen“, erzählte er den rund 50 Fans.



Die große Bandbreite der Bluesmusik

Mit einem Song von Bob Robinson präsentierte Pertiet, der jahrelang Mitglied der österreichischen Mojo Blues Band war, auch einen verjazzten Song, „ein wunderschönes Stück mit ein paar anderen Harmonien, das davon handelt, wie es sich anfühlt, wenn man in der Gosse lebt“. Überhaupt demonstrierte er dem Publikum immer wieder die große Bandbreite des Blues, mal schneller, mal langsamer.

Den Ort seines Gastspiels nahm Pertiet schmunzelnd auf die Schippe: „Die Fahrt hierher war endlos, ich habe das Gefühl, wir sind gestern schon losgefahren! Wir hatten drei Navigationssysteme, und jedes sagte was anderes. Da kriegte ich so langsam ein Gefühl, wie das Reisen für die schwarzen Musiker und Hobos damals gewesen sein muss, wie lang 100 Kilometer sein können!“ Das Publikum amüsierte sich prächtig darüber.