Ein kleiner Hauch von Herbstluft

„Wenn de Bläder sik brun farvt, Un Water steiht inne Groof, Denn ward dat Harvst op uns Fresenhof.“ So heißt es in dem bekannten Lied „Fresenhof“ von Knut Kiesewetter. Tatsächlich war auch beim 14. Uetersener Herbstmarkt bereits ein Hauch von Herbstluft zu spüren.

Manuela Brocks (Foto), Organisatorin des Markts, freute sich darüber, dass von den 40 Ausstellern etliche zum ersten Mal zu Gast an der Heidgrabener Straße waren. Es sei ihr ein Anliegen, dass man jedes Jahr etwas Neues entdecken könne.

Mittlerweile habe es sich auch überregional herumgesprochen, dass der Markt in Uetersen sehr gut angenommen wird, so dass auch viele Standbetreiber von weiter her anreisen. Die Stände wurden rund um die Museumsscheune aufgeschlagen. Dabei reichte das Angebot von kulinarischen Spezialitäten über Kultur bis zu Modeaccessoires. Die Kinder konnten auf dem Herbstmarkt unter anderem einen Herbstkranz binden.

Auch Mathilda und Anton durften bei dem geschäftigen Treiben mitwirken. Sie verkauften kleine Taschen, Glitzerknete, Memory-Spiele und selbstgenähte, herbstliche Deko-Artikel.

Der Erlös des Verkaufs geht an den Kindergarten der Christuskirche, der damit eine Busfahrt von Uetersen zum Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop finanziert. Dies sei laut Aussage einer Betreuerin notwendig, da der Weg über den öffentlichen Personennahverkehr zu beschwerlich und nicht durchführbar sei.



Apfelpresse stand bereit

Des Weiteren war der Waldorfkindergarten mit einer Apfelpresse auf dem Markt vertreten. Vorstandsvorsitzender Torsten Schwesig ließ die Besucher des Herbstmarktes von dem frisch gepressten Saft kosten und kam darüber mit den Gästen ins Gespräch.

Aussteller Edgar Koopmann hat sich auf Holzarbeiten spezialisiert, die sich dem effektiven Recycling des Werkstoffs verschrieben hat. „Bevor das Material verbrannt oder anderweitig verschrottet wird, mache ich daraus Alltagsgegenstände“, so Koopmann. Darunter befinden sich beispielsweise Küchenbretter oder auch Kleinmöbel. Das Material dafür beschafft er sich selbst. Die Schokoladenmanufaktur Daja Chocolate hat die Herzen von Schokoladen-Freunden höher schlagen lassen. Die Inhaber, Danila und Jan Klüver, bieten seit 2015 in Uetersen eigene Schokoladen-Kreationen an. So verwenden die beiden gelernten Konditoren bei der Herstellung der Leckereien beispielsweise exotische Gewürze oder sogar − passend zur Rosen- und Hochzeitsstadt − Rosenblätter. An ihrem Stand konnte man verschiedene Sorten probieren und sich selbst von dem Geschmackserlebnis überzeugen. Unter den Besuchern waren Gertrud und Horst Zloty. Das Ambiente in Langes Tannen sei einfach einzigartig, so das Paar. Die interessanten Aussteller und auch das fußläufig schnell zu erreichende Gelände habe sie dorthin gelockt.