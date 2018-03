Ein Feuerwehrauto für Louis

Erster Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in Neuendeich gut besucht / Neuauflage soll folgen

von shz.de

16. März 2018, 16:05 Uhr

Von niedlichen Babyschühchen bis zum Fahrrad für die Grundschulkids – auf dem vom Neuendeicher Elternverein neu ins Leben gerufenen Kinderkleider- und Spielzeugmarkt gab es quasi nichts, was es nicht gab. Das große, zum Teil sehr hochwertige Angebot der neun Aussteller, die nicht nur aus den Reihen des Elternvereins stammten, lockte vor allem in den ersten beiden Stunden ein zahlreiches Publikum in das Dörpshus.

„Wir hatten von 10 bis 14 Uhr geöffnet, aber schon um halb zehn standen die ersten Interessenten vor der Tür“, berichtete Elternvereinsvorsitzende Janina Eickhof. Auch Beisitzerin Jessica Schliecker, die den Markt mitorganisiert hatte, war von der Resonanz überzeugt: „Wir sind positiv überrascht. Die Besucher kamen aus der ganzen Region, haben gut gekauft und in unserer Cafeteria die selbstgebackenen Kuchen genossen.“ Beide verzeichneten auch selbst gute Verkäufe und plädierten dafür, so einen Markt auf jeden Fall zu wiederholen, allerdings in einem engeren Zeitfenster.

Das Ehepaar Strauch aus Tornesch war mit seinen Kindern Jaron und Tilda gekommen und schaute nach Bekleidung. Bei Janina Eickhof wurde Mutter Sonja gleich fündig: eine Bluse und ein Zweiteiler für die kleine Tochter waren perfekt. „Wir haben in der Zeitung und auf Facebook von diesem Markt gelesen“, erklärte René Strauch den Abstecher in die Marsch. „Es ist nett hier, nicht zu groß und alles gut vorbereitet“, befand Ausstellerin Katja Zühr aus Uetersen. Sie freute sich über ihren guten Spielzeugabsatz.

Etwas mehr Besucher in der Mittagszeit hätten sich Paul und Lara Hoffmann aus Pinneberg gewünscht. Dennoch lobten sie: „Dies ist ein sehr schöner Flohmarkt mit Super-Bedingungen. Es macht uns viel Spaß und am Anfang haben wir auch sehr gut verkauft.“ Richtig was los war bei den Elternvereinsmitgliedern Sandra Hoh und Melanie Di Simone. Während bei Hoh besonders Jacken und CDs gefragt waren, gingen bei Di Simone Spielzeuge, Puzzle und T-Shirts gut weg. „Eine Tagesmutter hat bei mir richtig zugeschlagen“, lachte sie. Sohn Fiete von Elternvereinsmitglied Imke Rinkenbach machte so manches Kind mit seinem Spielzeug glücklich. So bekam der kleine Louis aus Elmshorn leuchtende Augen beim Anblick eines großen Feuerwehrautos und überzeugte Mama Anke Dorbrandt davon, es zu kaufen. Als schon alle am Einpacken waren, klingelte es in Fietes Kasse weiter: „Ich hab‘ noch einen Roller verkauft“, freute er sich und trug ihn wie ein kundenfreundlicher Geschäftsmann bis in den Flur.