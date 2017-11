Martinsmarkt in Tornesch : Ein Fest der vielen Begegnungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 14.Nov.2017 | 16:01 Uhr

Tornesch | Reges Treiben herrschte am Sonntag im und am Tornescher Kirchenzentrum. Zum vierten Mal hatte die evangelische Kirchengemeinde zum Martinsmarkt eingeladen. Die Gemeindeglieder und viele weitere Interessierte waren der Einladung gefolgt, nach dem Gottesdienst die Kunsthandwerkerstände zu besuchen, kulinarische Köstlichkeiten zu genießen, Musikdarbietungen in der Kirche beizuwohnen, mit Bekannten zu plaudern und neue Kontakte zu schließen.

Federführend bei der Organisation des Martinsmarktes waren auch in diesem Jahr Petra Matthiesen und Martina Küstner. Die beiden Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro hatten einen Markt auf die Beine gestellt, der Vielfalt bot, das gute Miteinander in der Kirchengemeinde zum Ausdruck brachte und von ehrenamtlichem Engagement getragen wurde. Denn neben Ständen von externen Anbietern mit Kunsthandwerk, Handarbeiten, Marmeladen und Likören beteiligten sich auch Gemeindeglieder mit Ständen, musizierten, verkauften Tombolalose oder bastelten in den Räumen des JuiCy28 im Kirchenzentrum mit Kindern. Und so gaben die Gemeindeglieder Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Kirchengemeinde, denn die Bastelrunde des Bonhoefferhauses hatte Keramikarbeiten mitgebracht, Kinder des evangelischen Kindergartens verkauften selbst gebackene Kekse sowie selbst gefertigte Ketten und Kerzen, am Stand des Frauenkreises gab es Bücher und am Stand der Jugendlichen aus der Kirchengemeinde Eintopf, Waffeln und Getränke. Auch die stündlich wechselnden Musikprogramme in der Kirche wurden von Gemeindegliedern beziehungsweise bewährten Kooperationspartnern gestaltet. Die Konzerte von Jannik Platte am Klavier, der Jugendband Chocolate Bar, der Musikern und Sängerin Britta Modersohn, des Gospelchores Black & Blue sowie von Dozenten und Schülern der Musikschule Krol waren eine große Bereicherung des Martinsfestes und jeweils gut besucht.

Erlös kommt dem Hospizdienst zu Gute

Alle Standbetreiber und weitere Gemeindeglieder hatten Kuchen gespendet und so war das Kuchenbüfett reichlich bestückt und die Cafeteria im Gemeindezentrum ein willkommener Treffpunkt. Aber auch im Freien hielten sich die Besucher an den Ständen und Stehtischen gerne auf, hatte Petrus den Besuchern doch viel Sonne und angenehme Herbsttemperaturen für das Martinsfest geschickt. Fleißig kauften die Marktbesucher auch die 100 Tombolalose und freuten sich über Gewinne, die von Standbetreibern und der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt worden waren. Die Einnahmen aus dem Losverkauf gehen an den Hospizdienst Uetersen. „Wir freuen uns über die vielen Besucher und schöne Stimmung auf unserem Martinsmarkt“, so die beiden Hauptorganisatorinnen und die beiden Pastoren Henning Matthiesen und Winfried Meininghaus.

Zahlreiche Besucher hatten bereits am Familiengottesdienst, in dessen Anschluss der Martinsmarkt eröffnet wurde, teilgenommen. Den Gottesdienst hatte Pastor Meininghaus zelebriert und Mädchen und Jungen des evangelischen Kindergartens hatten mit einem Martinsspiel für viel Freude gesorgt. „Es war ein schöner Gottesdienst und nun genießen wir in Familie und mit Freunden den Martinsmarkt“, betonten die Familien Grützmann, Stollberg und Haacke, schlenderten von Stand zu Stand und kamen mit anderen Besuchern ins Gespräch.