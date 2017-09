Ein Eldorado für Schnäppchenjäger

vergrößern 1 von 2 Foto: whh (2) 1 von 2

Von der Orgelpfeife über Omas Geschirr bis zum Motorroller – es gab nichts, was es nicht gab auf dem zweiten, von den Wählergemeinschaften GUB 82 und AKWG organisierten Groß Nordender Dorfflohmarkt. Bei Bestwetter hatten 47 Familien entlang der Dorfstraße, am Achtern Hollerbusch und am Lander, ihre Stände auf ihren Auffahrten, unter Carports und Partyzelten aufgebaut. Von 11 bis 15 Uhr tummelten sich in diesem Eldorado für Schnäppchenjäger neben den Groß Nordendern zahlreiche Besucher aus der Region.

Schon eine Stunde vor Beginn standen die ersten Interessenten bei Sabine Lingmann und Gisela Fock in der Hauseinfahrt. „Wir hatten noch gar nicht richtig aufgebaut, da gingen schon ein Fußballkicker und Weihnachtsdeko weg“, schilderten die beiden Nachbarinnen, bei denen auch der Motorroller zu haben war. Außerdem grillten sie fleißig Würstchen. Frische Waffeln, jede Menge Hausrat, Spielzeug, Kleidung und sogar viele Kleinigkeiten ganz umsonst boten Gertrud Schippmann und ihre Nachbarinnen Inge Christiansen und Gertrud Blohm an. „Alles zu verschenken“ war am Stand von Familie Kölln zu lesen. Vater Stefan und Tochter Sarah freuten sich über die große Resonanz auf das Geschirr von Oma, darunter sogar handbemalte Kleinode aus Delft. Gut lief es auch bei Gülten Topcam, die viel Spielzeug wie ein Bobby Car anbot. Nebenan bei Maike und Hartmut Sieloff suchten und fanden Mario und Conny Freyher aus Borstel-Hohenraden schöne Sammeltassen. Auch andere Raritäten waren hier zu haben: eine Orgelpfeife aus einer Lübecker Kirche und ein uralter Apfelwein mit dem Etikett „Obstkelterei Claus Stahl, Uetersen“.

Eine wahre Fundgrube für Videospiele, Hörbücher, Elektrogräte, Spielfiguren und Bilder boten Karin und Christian Tonert mit Nachbar Bernd Zühl. „Heute ist viel los, und auch, wenn man längst nicht alles verkauft, machen die Gespräche richtig viel Spaß“, befand Karin Tonert wie die meisten Akteure dieses Dorfflohmarktes, zu denen auch Bürgermeisterin Ute Ehmke gehörte.